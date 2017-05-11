Зов далекой Японии. В Онгудайском районе прошел фестиваль «Когда цветет маральник»

6-7 мая в урочище Кур-Кечу проходил молодежный музыкальный фестиваль «Когда цветет маральник», посвященный Году экологии. В ходе проведения фестиваля чиновные мужи Алтая, коих упоминается великое множество на сайте парламента республики, вручили Почетные грамоты работникам образования и культуры. Затем начался конкурс современной песни в жанре этно-поп музыки. Среди конкурсантов выступили дебютанты, и опытные участники: Мерген Тельденов, Алексей Чичаков, Вадим Дугашев, Евгений Алчинов, Айас Турлунов и др.

Выступления участников оценивали члены жюри под руководством Заслуженного артиста Республики Алтай, лауреата Всероссийского конкурса «Новая звезда» - Эмиля Толкочекова. В состав жюри также были: Болот Байрышев — Заслуженный артист РФ; Азулай Тадинов — композитор, певец; Байару Такшина – преподаватель Колледжа культуры и искусства, композитор; Руслан Шагаев — певец, музыкант.

7 мая состоялся концерт этнической музыки «Сказители Республики Алтай». Одни из лучших исполнителей горлового пения республики (Болот Байрышев, Эмиль и Радмила Теркишевы, Мерген Тельденов, Айдар Унатов, Вадим Деев, Эркемен Епишкин, Марина Саксаева) представили живое звучание алтайского горлового пения - кай, продемонстрировали композиции уникальных мелодий традиционной музыки. В рамках фестиваля состоялись показательная игра "Кок Бору", мастер-классы Купчегенского Центра народных промыслов и ремесел.

И в заверщение праздника депутат Государственной Думы Ивана Белеков заметил, что праздник цветения маральника, а с ним и ежегодно проводимый фестиваль по своему значению в будущем могут встать в один ряд с прекрасной традицией проведения праздника цветения сакуры в далекой Японии.