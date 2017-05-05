В Онгудайском районе открыли памятник суслику

В Онгудайском районе Республики Алтай торжественно открыли памятник суслику. Скульптура представляет из себя фигуру мальчика без лица, держащего в руках маленького суслика. Ее поставили в Каракольской долине возле села Бичикту-Боом. Деньги на памятник собирали местные жители, отмечает Алтапресс.

Этот монумент появился в память о детях войны и сусликах, которые помогли в голодные 40-е годы в буквальном смысле выжить многим жителям Горного Алтая, спасая их от голода и холода. Конкурс на создание памятника выиграл магистрант Томского архитектурно-строительного университета Амыр Кыдыев, которому помогали его товарищи из Новосибирска скульпторы Денис Михайлов и Роман Коробко.

Памятник сделан из стеклопластика, а сверху покрыт бронзой. Босоногий мальчик в алтайской шубе изображен без лица. По замыслу автора, в зеркальном изображении на месте лица каждый может увидеть образ своих близких: ушедших на фронт солдат или детей, которым пришлось рано взрослеть, чтобы работать вместо отцов и братьев.