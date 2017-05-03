В Онгудайском районе из-за снега ограничили движение грузовых автомобилей

В связи с ухудшением погодных условий в регионе (выпадение обильных осадков в виде снега) и работой дорожной техники на автомобильной дороге федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» с 573 по 611 км в Онгудайском районе Республики Алтай до улучшения погодных условий временно ограниченно движение грузовых транспортных средств, сообщает пресс-служба ОГИБДД Майминского района.

Госавтоинспекция рекомендует гражданам быть аккуратными и внимательными на дорогах региона, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения