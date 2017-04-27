В Онгудайском районе в честь цветения маральника организуют двухдневный праздник

Двухдневный фестиваль-конкурс, приуроченный к цветению рододендрона Ледебура или маральника, пройдет на базе Кордон в Онгудайском районе Республики Алтай 6-7 мая. Праздник начнется 6 мая с традиционного обряда освящения по народному алтайскому обычаю в 10.30 часов. В 11.00 часов откроется выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел, начнутся соревнования по национальным видам спорта, конкурсы национальных блюд и рисунков. Также откроется фотовыставка «Сохраним Алтай». В это же время начнут формировать группы для экскурсий на Калбак-Таш, древнее городище в Большом Яломане. При хорошей погоде можно будет полюбоваться панорамой Белухи, рассказывает сайт правительства РА.

В полдень состоится открытие передвижной выставки Куладинского музея, а на 14.00 часов запланировано торжественное открытие фестиваля, в рамках которого состоится конкурс эстрадно-этнической песни, в 17.00 часов начнется открытый конкурс национального костюма. В 19.00 часов стартует концерт мастеров искусств и творческих коллективов района и республики.

Во второй день праздника запланированы мастер-классы игры на национальных инструментах заслуженного артиста Республики Алтай Эркемена Епишкина, они начнутся в 11.00 часов. В это же время стартует показательная игра «Кок-бору». В полдень начнутся мастер-класс Купчегенского Центра народных промыслов и ремесел, а также выступление сказителей с эпосом «Маадай-Кара».

На вторую половину дня запланированы экскурсии, а в 15.00 часов начнется церемония награждения и гала-концерт.

Маральник цветет практически пор всей республике, но больше всего его в Онгудайском районе – за перевалом Чике-Таман. Там во время цветения будто разливается безбрежное сиренево-лиловое море.