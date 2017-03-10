"Саратов терпит и вы терпите". В Онгудае половина села учится обходиться без воды

Здравствуйте редакция. Я с Онгудая звоню, у нас тут образовалась очень сложная ситуация с водой, помогите пожалуйста. Не можем найти ни крайних, ни виноватых. Уже десятый день сидим больше половины населения Онгудая: ул. Мира, ул. Первомайская, ул. Юбилейная, ул. Победы - в общем очень много, сидим вообще без воды. Случилась авария на трассе водяной. Ну, допустим, найти не могут, зима, все понятно. Но подвоз воды не организован. Этим занимются теплосети ООО "Александров". Комхоз был раньше, водой нас снабжали, теперь они передали вот этому "Александрову".

Туда ходили, они говорят: "Саратов без воды сидит, весь город, и ничего, и вы ждите. Мы ищем".

Можете представить? Вот я лично ветеран труда, я уже на пенсии, у нас пловина (дома - прим.ред.), у нас за стенкой живет тоже, у нас вода в доме проведена, и в итоге - воды нет. Вот уже десятый день мы сидим без воды. Вот сегодня я попыталась сходить. Первая колонка, которая единственная, у нас на горе, у нас и так гористая местность. Вот я с горы на гору и оттуда пришла, натурально мне плохо стало. Поплакала, поплакала, вот мне лично воды привезти некому. У кого обходится, то машины, то там мужья, то там это... А вот такие, в возрасте мы, у половины тут некому привезти воды.

Муж у меня погиб, у соседки погиб, у меня и сын в Чечне погиб, и в результате мне вот вообще некому (воды привезти - прим.ред.)

Просто скажите, жители, я от имени по поручению звоню. Дело в том, что жители, мы все всё понимаем, что зима, что все это такое, что может где-то промерзло, где-то что-то так просто не найти, но подвозку воды Бабаев (глава Онгудайского района - прим.ред.) у нас куда смотрит? У нас даже в школе нет воды, дети учатся по 30 минут из-за того, что нет там воды. В туалет дети сходят, и чем они руки там мыть будут? И подвозка воды, воть хотя бы на гору, нам бы. С горы на гору мне ровно километр идти надо за водой. С горы в гору, потом оттуда опять с горы и тащить в гору. Мне 60 с лишним лет, под 70, и я ветеран труда.

Помогите, расшевелите и Бабаева, и всех остальных, чтобы они организовали подвозку воды, пусть они ищут хоть месяц еще, где она прорвалась. Ну обязаны, неужели машины во всем Онгудает нет? Мы замучились уже.