Жительница Онгудая после поездки в Бурятию унизила достоинство группы лиц по признаку национальности

Онгудайский районный суд признал виновной местную жительницу в совершении преступления о возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства по национальному признаку. Следствием было установлено, что женщина в июле 2015 года написала статью под названием «Ездили в гости в Бурятию», которая содержала унизительные высказывания в отношении некоторых граждан по национальному признаку, говорится на сайте республиканской прокуратуры.

Впоследствии с помощью информационно-коммуникационной сети «Интернет» женщина разместила электронный вариант статьи в социальной сети «ВКонтакте», а печатный – в местной газете, и организовала её распространение на территории села, тем самым публично, с использованием средств массовой информации, совершила действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой Онгудайского района. Приговор суда вступил в законную силу.