Юная спортсменка из Усть-Муты привезла бронзу с Первенства Сибири по боксу

Юная спортсменка из Усть-Муты Айгуль Альчина завоевала бронзовую медаль на первенстве Сибирского федерального округа по боксу среди юниоров 15-16 лет. Как рассказывает сайт правительства РА, соревнования прошли с 6 по 12 февраля в Минусинске в Красноярском крае. В соревнованиях участвовало более 120 боксеров из 12 сибирских регионов. Представительница Республики Алтай заняла третье место в весовой категории до 57 кг.

Айгуль победила в поединке с представительницей Республики Тува, в полуфинале проиграла сопернице из Красноярского края, тем не менее заняла третью ступень пьедестала.

Айгуль Альчина учится в Усть-Мутинской школе, занимается боксом второй год, ее тренируют Яков и Леонид Байталовы.