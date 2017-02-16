Горно-алтайский епископ предложил установить в урочище Кур-Кечу не крест, а памятник жертвам Сиблага

Широкий резонанс вызвала дискуссия депутата Госдумы от Республики Алтай Ивана Белекова с епископом Горноалтайским и Чемальским Каллистратом по поводу установки поклонного креста в урочище Кур-Кечу в Онгудайском районе. Однако целый ряд нюансов заставил более подробно исследовать заявления оппонентов. Выяснилось, что в источнике — публикации на сайте республиканского реготделения ЕР — допущены даже не неточности, а фактически передергивания. 15 февраля текст исчез с сайта, однако его уже успели без искажений привести СМИ, копия доступна в кэше «Яндекса», пишет ИА "Банкфакс".

Оказалось, что Каллистрат вовсе не предлагал установить поклонный крест. На заседании советов по межнациональным и межрелигиозным отношениям в правительстве Республики Алтай говорилось о памятнике или мемориале жертвам политрепрессий и заключенным Сиблага, строившим «Чуйский тракт».