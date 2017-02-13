Имя Сергея Пекпеева присвоено общеобразовательной школе в Онгудае

Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Михаил Маргачев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию мемориальной доски и присвоению Онгудайской средней общеобразовательной школе имени Сергея Пекпеева. Для обучающихся Онгудайской школы в честь Сергея Пекпеева учреждена именная стипендия – за успехи в учебе и спорте, информирует сайт правительства РА.

Имя Сергея Пекпеева известно не только в Республике Алтай, но и в Российской Федерации. На региональном уровне его знали как высокопрофессионального экономиста, в свое время возглавлявшего комитет по экономической политике в парламенте республики и министерство финансов в правительстве. Сергей Пекпеев был избран депутатом в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.