Специалисту отдела кадров из Онгудайского района не удалось высудить у "Листка" компенсацию морального вреда

После публикации на Онгудайской вкладке газеты "Листок" от 20 апреля 2016 года статьи "Невыносимые условия труда", героиня этой статьи специалист отдела кадров БУЗ РА "Кожно-венерологический диспансер" Шкакова В.Г. попыталась судиться с изданием, которое в материалах суда почему-то было названо «Листок Новости Горного Алтая». Истец потребовала опубликовать опровержение и компенсировать моральный вред в размере 50 000 рублей с каждого ответчика, плюс госпошлина и расходы на нотариуса.

Из материалов суда:

"- фраза «Шкакова занимается проталкиванием своих кадров путем увольнения негодных ей людей» представляет собой утверждение о факте, который не имел своего подтверждения, что следует из ответа Министерства здравоохранения Республики Алтай от 28.04.2016 года № 2337;

- фраза «Путем создания человеку невыносимых условий для работы» некорректна, так как условия труда в учреждении создает руководитель учреждения и учредитель — Министерство здравоохранения Республики Алтай»;

- фраза «При Шкаковой (работает более 3-х лет) сменилось 5 главных медсестер» представляет собой утверждение о факте, который не имел своего подтверждения, согласно ответу Министерства здравоохранения Республики Алтай от 28.04.2016 года № 2327 «по смене главных медсестер»;

- фраза «Еще один момент непонятен коллективу, на каком основании кадровому работнику, не имеющему медицинского образования, дали Республиканскую грамоту ко Дню медработника» не состоятельна, поскольку награждение Почетной грамотой не зависит от наличия трудового стажа, образования и иного;

- фраза «Тот факт, что Шкакова работала в Шебалинском военкомате и была осуждена за махинации с документами мы доказать не можем, но мы просим и надеемся, что прокуратура нам даст ответ (просим прокуратуру г. Горно-Алтайска сделать запрос в Шебалинскую прокуратуру)», является сведениями, порочащими достоинство;

- фраза «Шкакова бесконечно говорит, что мы плохо работаем, ничего не делаем, что нужно сокращать ставки. Если люди отказываются подрабатывать из-за отсутствия времени и сил, у Шкаковой один ответ: «Не нравится — увольняйтесь, у меня очередь на ваше место!!!» Видимо очередь из своих родственников и знакомых» является повтором по своей сути с фразы «Бесконечные визиты Шкаковой в стационар по поводу и без, и т.д.» и является субъективным суждением и прокомментированы в ответе Министерства здравоохранения Республики Алтай от 28.04.2016 года;

- фраза «При обращении сотрудников за копией трудовой книжки, Шкакова требует заявление и даже после этого тянет с документами» не состоятельна, так как требование о подаче заявления специалистом по кадрам Шкаковой В.Г. соответствует п. 62 Правил ведения и хранения трудовых книжек;

- фразы «Примеры, которые нам известны, как поступает Шкакова с людьми: - Раздатчица была уволена без предупреждения — заранее с ней расторгли договор, якобы у нее пенсионный возраст, но когда ее брали на работу, для Шкаковой это не было новостью. Она работала около 2-х лет и зарекомендовала себя с положительной стороны. На ее место была сразу принята знакомая Шкаковой» не подтвердились ссылкой на раздел письма Министерства здравоохранения Республики Алтай от 28.04.2016 года;

- фразы «С медсестрой Г. поступила следующим образом. Г., находясь в декретном отпуске, получила звонок от Шкаковой, которая сказала, что ей нужно выйти на работу в связи с производственной необходимостью, что якобы некому работать, так как процедурная медсестра в отпуске и пока в отпуске попросила поработать. Г, говорила, что не может, не с кем оставить маленького ребенка, и что она кормит грудью. Шкакова сказал, если не выйдет и не поработает этот период, то потом из декрета некуда будет выходить. Г. согласилась с тем условием, что когда выйдет из отпуска процедурная медсестра, то она уйдет догуливать декретный отпуск. Когда Г. вышла на этот период на работу, ей рассказали, что Шкакова вызвала ее не просто, а для того, чтобы убрать неугодную медсестру К., принятую как раз на время декретного отпуска Г., которая не угодила Шкаковой тем, что стала просить стимулирующие выплаты медицинским работникам по федеральной программе. В выплатах ей отказали, мотивируя тем, что К. принята временно. К, хотела идти жаловаться, но в последствии ее принудили уволиться, мотивируя тем, что Г. нужно срочно выходить на работу. Когда Г. вышла на этот период на работу, ребенок был, как говорится, «на перекладных». Когда из отпуска вышла Р., Г. попросилась отгуливать декретный отпуск, Шкакова сказала: «Работай!!! Зачем тогда писала заявление о выходе на работу?» У Г. случился нервный срыв: ей не с кем было оставлять маленького ребенка, тем более она кормила грудью. Родные Г. переживали за нее, боялись, что она потеряет молоко. Затем Г. пошла к главному врачу, поставила ее в известность о случившейся ситуации, главный врач отпустила Г. догуливать декретный отпуск. Следом на место Г. приняли другую медсестру, которая работает по сей день. По сути Шкакова убрала неугодного сотрудник)са чужими руками. Точкой накала послужил случай 01.04.16 г. с медсестрами дневного стационара П. и В. Они написали заявление о снятии с них 0,25% ставки из-за отсутствия свободного времени и наличия малолетних детей. График работы понедельник-суббота с 8.00-16.00. Шкакова отреагировала очередным криком: "То хотите работать, то не хотите". Но подработки на то и подработки, если человек хочет подрабатывать - он подрабатывает. К этому надо добавить, что В. отдала эту подработку добровольно, а П. Шкакова вынудила написать заявление о снятии 0,25% ставки. Когда нас вызвали ознакомиться с приказом, В. прочитала свой приказ и поняла, что он не о снятии дополнительной ставки, а конкретно об увольнении с работы. В. задала вопрос "Почему об увольнения" Шкакова ответила: "А вы разве не увольняетесь!?" Прекрасно зная, что заявление было не об увольнении, а о снятии 0,25% ставки. Подпиши В. не глядя приказ, и через 2 недели был бы сюрприз. С этим приказом В. пришла к главному врачу и спросила, почему приказ на увольнение. Главврач подошла к Шкаковой и сказала переделать приказ в соответствии с заявлением. В. поняла, что ее хотят уволить, тем более таким способом. Ей стало плохо, у нее упало--давление, сотрудники, кто находился на работе, успокаивали и оказывали медпомощь. Когда В. пришла в себя, вернулась к Шкаковой за приказом для дальнейшего обращения к юристам, но та ей приказ не отдала, готовя новый приказ. После этого Шкакова принесла другой приказ главной медсестре, чтобы В. подписала. В. уже боялась что-либо подписывать, из-за чего Шкакова при сотрудниках в сестринской комнате накричала на нее, пугая милицией. Утверждая, что якобоы та выкрала приказ, хотя сама его принесла главной медсестре. Шкакова кричала, зная о том, что В. обратится за помощью, что пожалеет об этом, угрожала В. на рабочем месте» - не состоятельны, согласно ответу Министерства здравоохранения Республики Алтай от 28 апреля 2016 года № 2327 по нескольким последующим разделам «Глебова Е.В.», «по факту обращения отзыва из отпуска Глебовой Е.В. на работу на период отпуска Рыжих М.С.», по факту обращения невыплаты стимулирующих Купчиной А.А.», «по факту приказа об увольнении Глебовой Е.В.» представляет собой утверждение о фактах, не подтвержденных, а значит не соответствующих действительности;

- фраза «Сотрудники решили, что хватит терпеть издевательства и унижения от Шкаковой. Мы и так долго терпели «не вынося мусор из избы». Шкакова заведующая кадрами и наше тяжелое время, во время кризиса и безденежья, она наоборот должна сплачивать коллектив и вести здоровую кадровую политику. Просим Вас уволить Шкакову В.Г. за недоверие коллектива, так как работать в таких условиях просто невозможно. В настоящее время идет разбирательство» — не корректна по следующим основаниям. Согласно ответу Министерства здравоохранения Республики Алтай от 28 апреля 2016 года и утвержденному штатному расписанию учреждения имеется должность специалиста по кадрам, а не начальника или заведующего кадрами, вести кадровую политику в учреждении, таковые полномочия представлены главному врачу учреждения. Увольнение Шкаковой В.Г. за недоверие коллектива невозможно ввиду отсутствия норм права.

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Порочащими являются также не соответствующие действительности сведения о недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности. При рассмотрении дела факт размещения приведенной выше информации якобы о деятельности истца в газете «Листок в Онгудайском районе» судом установлен и ответчиками не оспаривался. В размещенной статье «Невыносимые условия труда» содержатся сведения именно о нарушениях в работе Шкаковой В.Г., об ее трудовой деятельности, как специалиста отдела кадров БУЗ РА «Кожно-венерологический диспансер»".

<...>

В связи с опубликованием статьи Министерство здравоохранения РА, являясь учредителем БУЗ РА «Кожно-венерологический диспансер» и вышестоящей организацией, проверяло трудовую деятельность по всем доводам, указанным в статье, и никаких нарушений законодательства не выявило, письмо с результатами проверки было направлено ответчикам. В ходе суда не было проведено лингвистической экспертизы статьи, но суд тем не менее отказал в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что изложенные в оспариваемой статье сведения не умаляют честь, достоинство и деловую репутацию истца и являются оценочным суждением. Судебная коллегия, рассматривавшая апелляционную жалобу Шкаковой В.Г., не нашла оснований для изменения либо отмены состоявшегося по делу судебного постановления.

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Доводы жалобы о том, что суд не назначил экспертизу, либо не опросил специалиста, во внимание судебной коллегией не принимаются, поскольку в данном случае необходимости в применении специальных познаний в области лингвистики не имелось. Публикации, являющиеся предметом исследования по настоящему делу, рассчитаны на круг читателей, не обладающих специальными познаниями в области лингвистики, в связи с чем суд не лишен возможности по своему усмотрению оценить текст публикации с позиций обычного восприятия. При таких обстоятельствах, с учетом установленных судом первой инстанции фактических обстоятельств дела, возможности разрешения заявленных истцом требований по представленным в материалы дела доказательствам, правовых оснований для назначения судебной экспертизы у суда не имелось.

Доводы апеллянта о том, что сведения о недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности являются всегда порочащими, не влекут отмены решения суда, поскольку согласно акту № 2 от 16 апреля 2016 года проверки, проведенной Министерством здравоохранения Республики Алтай по коллективному обращению в БУЗ РА «Кожно-венерологический диспансер», подтвердился факт недобросовестного исполнения функциональных обязанностей специалистом по кадрам, грубое некорректное поведение (т. 1 л.д. 197)".