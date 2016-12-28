Концентрат для ванн «Боярышник» обнаружен на прилавках Онгудайского района

Прокуратурой Онгудайского района в целях контроля за оборотом спиртосодержащих средств, выявления нелегального производства и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе спиртосодержащей жидкости – парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник» создана рабочая группа.

В ходе первого рейдового мероприятия в одном из магазинов с. Онгудай выявлена продажа 11 флаконов концентрата для ванн «Боярышник», сообщает сайт прокуратуры региона.

По данному факту проводится процессуальная проверка.

Пресечение незаконной реализации спиртосодержащей жидкости находится на особом контроле прокурора района.