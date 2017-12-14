Алкоголь довел двух подруг до жестокой ссоры, в результате которой одна оказалась в больнице

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Майминский» поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение с телесными повреждениями была доставлена 58-летняя жительница села Майма. По данным сайта МВД по РА, в одной из квартир жилого дома, расположенного в селе Майма, в ходе совместного распития спиртных напитков, между потерпевшей и ее знакомой произошла ссора. В результате конфликта подозреваемая - 33-летняя местная жительница избила односельчанку. После чего, опасаясь за ее жизнь и здоровье, вызвала бригаду медиков, которая доставила потерпевшую в республиканскую больницу, где ей была оказана необходимая помощь.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая была доставлена в отдел полиции, где призналась в содеянном.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам корой будет принято процессуальное решение.