До дома еще добраться надо

А дорога не столь длинна, сколь трудна, трудна тем, что на пути и горки, и снежные буераки, но самое неприятное – это, конечно, гололедные явления на тропинках и дорогах. Ну ладно, с горки, что ведет в деревню от Дома культуры, мы спустимся относительно благополучно, попадем на школьный двор – и вот тут-то и начинаются проблемы!

Когда заливали школьный каток, то постарались на славу, воды не жалели, и она, как и любая другая вода, не замедлила вырваться на волю, попала на пешеходные дорожки, превратив их тоже в настоящий каток, который легко преодолеть, конечно, только молодым, а куда деваться пожилым людям? А покататься по свеженькому льду! Так, знаете, здорово, даже если упадешь разок-другой, все равно здорово, само собой и детство вспомнится и надолго в памяти останется. Хорошо, если травм удастся избежать, но не всегда с тобой вместе находятся ангелы-хранители твои, нет, не всегда! И такая дорожка вот уже больше недели. Я и сама там падала и других видела, кому тоже посчастливилось совершить падение. И все-таки это негоже! – хочется обратиться к руководству поселения. – Нет, совсем даже негоже! Сто раз уже можно было бы и лед сколоть или песочком посыпать, но не делается ничего для облегчения жизни сельчан!

И таких скользких мест в Соузге еще немало, например, на повороте к улице Зеленой ребятишки раскатали горку, да так, что там просто невозможно пройти, да и сами дети подвергают свою жизнь опасности, ведь они могут выкатиться прямо под колеса автомобиля, когда притормозить уже не получится. Мне кажется, и со мной многие согласны, что эту горку надо как-то прикрыть, может, вал снега насыпать, или вообще запрещающий знак поставить, а то беда случиться может неожиданно… А потом уже поздно будет руками размахивать и говорить, что этого могло бы и не быть. Но здесь вмешаться должна уже, конечно, сельская администрация. Да и вообще, следует проверить все накатанные места по селу и принять меры для безопасности пешеходов, а сделать это совсем не трудно.

А собаки, которые зимой часто отпускаются нерадивыми хозяевами на волю? Вот прицепится такая собака, а часто и две к несчастному пешеходу, что никакими палками их не отогнать, только можно разозлить еще больше, вот и идешь такая «облаянная», вроде и сама понимаешь, что не съедят же тебя они, такие маленькие, но дружные в своем гневе собачки, ведь это ты идешь по их территории, а не они к тебе во двор забежали… Но как-то неприятно, знаете ли!

Раз уж начала говорить о недостатках нашего замечательного села, то нужно еще добавить: при выходе на улицу Трактовая сразу за забором на другой стороне перед «Околицей» почти висит на проводах столб, он тоже представляет собой немалую угрозу, а вдруг провод оборвется и все близстоящее может превратиться в реальную опасность, так током может шарахнуть, что мало не покажется! А железные лавочки на автобусных остановках? Разве нельзя на них какую-то деревянную поверхность прикрепить, на металлических зимой не посидишь! Или на площадке в районе двухэтажек уже давно сломан стол и лавочки, разве трудно их починить? Или лета ждать будем? К тому же, насколько я знаю, мужики там не устраиваются пивка попить, а для жителей это надо, просто посидеть отдохнуть.

Ну, а теперь о хорошем… Я знаю, что школьники из нашего села в основном очень вежливые и воспитанные, всегда готовы прийти на помощь пожилым людям. Они похожи чем-то на бывших тимуровцев, которые тоже всегда были готовы прийти на помощь. Например, второклассник Назар Шарабарин с удовольствием помогает бабушкам донести до дома тяжелые сумки, естественно, не беря за это никакой платы, говоря, что с бабушек денег не возьмет. Ну чем не тимуровец? И мне помогал тоже…

А недавно, когда я шла из Дома культуры с мероприятия «Праздник русского платка», то упала на накатанном месте как раз на повороте к улице Зеленой, да так здорово упала, что в голове закружилось и даже встать самостоятельно не могла. Мальчик Давид уже прошел дальше места моего падения, но сразу вернулся, хотел мне помочь, но силенок не хватило, а по дороге шли машины, но только одна остановилась, и за рулем сидевшая девушка вышла из машины, помогла ему меня поднять и довести до калитки.

Такие забота и неравнодушие не могут не порадовать, так что зря говорят, что наша молодежь – потерянное поколение. Спасибо мальчикам за добрые сердечки, спасибо родителям, так хорошо их воспитавшим, спасибо девушке, не проехавшей мимо, спасибо всем добрым людям, которых в жизни гораздо больше все-таки, и как же хорошо становится на душе, когда начинаешь это понимать.

Ваша Татьяна Колосова