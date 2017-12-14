Просим разобраться с неправомерными действиями Алтайэнергосбыта

Главе Республики Алтай Бердникову А.В.,

В прокуратуру РА,

В Роспотребнадзор по РА

Мы, жители с. Майма, просим вас разобраться с неправомерными действиями Алтайэнергосбыта. На протяжение последних 2-3 лет сталкиваемся с беспределом с их стороны, а именно- постоянными отключениями электроэнергии, аварийными и так называемыми плановыми. Только за последнюю неделю на одном и том же участке электроэнергию отключали четыре раза, причем, каждый раз с 9 утра и до 17 часов. А ведь на улице минусовая температура, газовые котлы работают от электричества, во многих многоквартирных домах стоят электроплиты, получается, что в течение дня в квартирах и домах становится холодно, невозможно приготовить еду. Ладно, взрослые потерпят, а как быть семьям с маленькими детьми?

Не работают детские сады, магазины также вынуждены закрываться, невозможно купить продукты. А кто оплатит магазинам упущенную выгоду, порчу товара?

Может, на время плановых отключений приводить детей в кабинеты начальников, принимающих такие решения?

Наверное, возможно скорректировать работу и все плановые работы, требующие длительного отключения электроэнергии проводить допустим, до ноября месяца?

Насколько законны отключения в холодное время года? На какой период времени можно отключать электроэнергию? Есть ли какие-то нормативы ? Если энергоснабжающие организации уже получили сертификаты готовности к работе в зимних условиях, значит, плановых отключений быть не должно? Ждем ответов на свои вопросы и помощи в решении этого вопроса.

Михайлова О.Г., Пацукова Е.М., Гамалей А.В., всего18 подписей. (Оригинал письма со всеми подписями находится в редакции)