"Пир во время чумы"

На месте строящегося ледового дворца в Майме состоялось выездное совещание главы Республики Алтай Александра Бердникова и помощника президента России Игоря Левитина.

В 2014 году строительные работы из-за отсутствия финансирования были приостановлены, а в 2017-м – вновь возобновлены, напоминает сайт правительства РА.

В настоящее время на объекте монтируются инженерные коммуникации – прокладывается водопровод и канализация.

Открытие спортивного комплекса «Атлант» запланировано на конец третьего квартала следующего года.

"Пир во время чумы". Дорогу до Усть-Кана и Усть-Коксы сколько лет заасфальтировать не могут, а туда же - ледовые дворцы им... С Олимпиадой в Сочи и допингом обгадились на весь мир, но всё равно по инерции бабки на спорте ещё "допиливают"...

Сергей Михайлов