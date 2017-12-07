"Мёртвые души" и двойные адреса в избирательных списках

В Листке от 29 ноября 2017 года в Майминской вкладке в статье «Скоро выборы президента и другие вопросы расширенной планёрки» было написано, что на совещании у главы республики Бердникова А.В. по поводу предстоящих выборов президента РФ были озвучено, что по результатам проверки оказалось что из 159 тысяч избирателей 6 тысяч в списках умерших и 11 тысяч с двойными адресами. Это конечно же цифры по Республике Алтай. Просто, поскольку они были озвучены главой района Понпой Е.А., я по ошибке и без злого умысла написал, что это по Майминскому району. Как говорится, «детям цветы, бабе мороженое, смотри не перепутай». В Майминском районе на сегодняшний день 23 021 избирателей и эта цифра еженедельно обновляется. По поводу «мёртвых душ» и двойных адресов я попросил объяснить одного из работников избирательной комиссии.

В жизни так бывает, что на старости лет пенсионеры оставляют жильё детям и переезжают в Алтайский край или в другие регионы, а зарегистрированы остаются в Республике Алтай. А в случае смерти из другого региона документы могут прийти с запозданием, или вообще не прийти. Поэтому как бы получаются «мёртвые души» в списках избирателей. Но даже по республике 6 тысяч умерших это нереальная цифра, и откуда её взяли, непонятно. В реальности в таких списках несколько десятков, ну может сотен людей, но никак не тысячи. А что касается так называемых двойных адресов, то их действительно хватает. Например дети участся в другом регионе, а зарегистрированы у нас. Или при так называемом гражданском браке живут на квартире, а не по месту регистрации. Или раньше в деревнях вообще улиц не было, и прописывали просто в деревне.

Вобщем перед каждыми выборами списки избирателей уточняются. И сейчас перед выборами президента предстоит большая работа со списками избирателей. Это нормальный процесс. Более точные списки может дать подомовой обход. И то не всегда из-за собак попадёшь в дом.

Валерий ДАНИЛОВ