Отрабатывать долг перед ребенком отправится нерадивая мать из Майминского района

Мировым судьей судебного участка № 2 Майминского района вынесен приговор в отношении местной жительницы Н. Как информирует прокуратура РА, с июня 2017 г. по 29 августа 2017 г. женщина злостно уклонялась от выполнения обязанности по уплате по решению суда алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, без уважительных причин не трудоустраивалась, какие-либо меры к выплате алиментов не принимала. В результате у нее образовалась задолженность на содержание ребенка в сумме около 65 тыс. рублей.

Суд назначил осужденной наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.