Школьникам напомнили о ПДД

Во всех образовательных организациях Майминского района с целью защиты жизни и здоровья детей от угрозы ДТП и обеспечения безопасности несовершеннолетних проводится комплекс профилактических мероприятий, включающий в себя проведение уроков безопасности, тематических классных часов, общешкольных линеек безопасности, сообщает ОГИБДД ОМВД России «Майминский». Были проведены встречи в обучающимися начальных классов Майминского района, в ходе которых ребятам разъяснялись правила ношения светоотражающих элементов на одежде, правила поведения на проезжей части, дорожные знаки.

В конце мероприятия ребята вместе с инспектором провели «Парад дорожных знаков», в котором ребята представляли знаки и рассказывали о том, где и как применяются знаки на проезжей части.