Спрашивали - отвечаем

Мне позвонил пенсионер Иван Кириллович из Маймы и попросил узнать и ответить через газету, почему в дневном стационаре нет выписанных врачом лекарств и куда нужно обращаться в таких ситуациях.

На эти вопросы я попросил ответить заместителя главного врача Майминской больницы Сараеву Евгению Александровну. И вот что она мне рассказала. При любом заболевании есть стандарт лечения и перечень препаратов для лечения. А есть препараты с так называемым недоказанным лечебным действием. Это такие препараты как Мельдоний, Актовегил и т.д. Введение препарата через капельницу в медицине считается агрессивным лечением, потому что в кровь попадает большое количество жидкости. При этой процедуре особенно у пожилых людей может подняться давление или даже произойти отрыв тромба.

Поэтому капельницу врачи стараются назначать только в случае необходимости и делают её в дневном стационаре, где в любой момент вам может помочь врач. На сегодняшний день все препараты для лечения заболеваний, согласно перечня, в больнице есть. А препараты, которые не входят в перечень, к сожалению, в дневном стационаре вам вводить не будут, иначе в случае осложнений и дальнейших разборок накажут врача. На приёме врач по вашей просьбе может назначить вам и препараты не входящие в перечень и их более дорогие аналоги, но тогда вам придётся ходить амбулаторно в поликлинику на уколы.

Если у вас возникли конфликтные вопросы по поводу лечения в стационаре или в дневном стационаре, вы можете решить их у заместителя главного врача Сараевой Е.А. Она принимает в своём кабинете в стационаре в рабочие дни кроме среды с 10:00 до 13:00 и в поликлинике с 14:00 до 16:00.

Валерий ДАНИЛОВ