В конце ноября в Майме начали строить больницу

12 мая в актовом зале районной администрации в 9:30 состоялось рабочее совещание главы Республики Алтай А.В.Бердникова по вопросу организации медицинской помощи жителям Майминского района. Новое здание стационара было недавно сделано и уже в нём лечат больных, а вот поликлиника до сих пор ютится в старом здании двухэтажного барака с узкими коридорами и неприспособленными для приёма больных кабинетами. На этом совещании Александр Васильевич сообщил, что деньги на больницу (поликлинику) выделены, и до 1 января 2017 года здание больницы будет построено под крышу. В следующем 2018 году останется только сделать отделку здания.

Министр регионального развития рассказал, что из 150 млн руб., необходимых для строительства больницы, выделено уже 60, и в июне уже будет проведён аукцион, определится подрядчик, и начнутся строительные работы. Срок строительства один год и два месяца. Также он рассказал, что выделены деньги на три ФАПа в Усть-Мунах, Подгорном, и Карасуке.

Ни в июле, ни в августе, ни в сентябре, ни в октябре на стройплощадке никаких работ не велось. И только в конце ноября, с приходом зимы, начались работы по гидроизоляции и утеплению фундамента. Как рассказали мне строители, оно, конечно же, строить лучше в летний период. Приходится прогревать стены, разогревать мастику и вообще при минус 20* и ниже даже кирпичную кладку нельзя вести. Но, как водится в России, строят не тогда, когда лучше и удобнее, а тогда, когда дают деньги. Или перед выборами. Работы ведёт «Фундаментспецстрой». Согласно договору, поликлиника должна быть готова в январе 2019 года. Будем надеяться, что деньги на строительство выделены в полном объёме и после выборов они не кончатся.

Валерий ДАНИЛОВ