Почему "Водоканалом" не применяется льгота для населения Маймы? или История одного тарифа

Немаловажная составляющая тарифа за коммунальные платежи - это оплата за водоотведение и очистку сточных вод. В городе и Майминском районе монополистом данной услуги является АО "Водоканал" - предприятие, ассоциирующееся с администрацией Горно-Алтайска, но обслуживающее также и население села Майма. Как известно, тарифы для каждого предприятия должны быть едиными, но для населения Маймы и города они почему-то разные. По закону, тарифы для населения ниже, чем для предприятий, они не должны превышать предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги, а следить за этим обязаны комитет по тарифам Республики Алтай и прокуратура. Но на самом деле картина другая.

Ежегодно тарифы увеличиваются Комитетом по тарифам РА, что утверждается соответствующим постановлением правительства РА. Вот отрывок из соответствующего приказа, устанавливающего тариф на 2017 год.

"КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ. ПРИКАЗ от 20 декабря 2016 года N 55/4. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОАО "ВОДОКАНАЛ" Г. ГОРНО-АЛТАЙСК, НА 2017 ГОД.

1. Утвердить тарифы на услуги водоотведения, в том числе очистки сточных вод в сфере водоотведения, оказываемые ОАО "Водоканал" г. Горно-Алтайск на 2017 год: 8) с 01.07.2017 по 31.12.2017 года в размере 39,11 рубля за 1 куб. м (с учетом НДС ) для группы потребителей - население, технологически не присоединенных к централизованной системе водоотведения. 2. Утвердить льготные тарифы на услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые ОАО "Водоканал" г. Горно-Алтайск на 2017 год: с 01.01.2017 по 30.06.2017 в размере 24,03 рубля за 1 куб. м (с учетом НДС) для группы потребителей - население; с 01.07.2017 по 31.12.201 в размере 25,38 рубля за 1 куб. м (с учетом НДС) для группы потребителей - население. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года. Председатель Комитета по тарифам Республики Алтай В.В.КИЧИНЕКОВ".

Аналогичные приказы утверждены и на 2014, 2015, 2016 годы.

"Указанный приказ является нормативным правовым актом, которым утверждены фиксированные тарифы, и обязателен к применению. Взимание платы по неутвержденному тарифу является нарушением порядка основ ценообразования, что влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 14,6 Кодекса об административных нарушениях РФ".

Это отрывок из документа, направленного Комитетом по тарифам в адрес "Водоканала" в ответ на один из запросов.

Но начиная с 2014 года "Водоканал" населению Горно-Алтайска предоставляет услуги по льготному тарифу, а населению Маймы и Майминского района - нет: у них в тарифе заложена оплата такая же, как для предприятий.

По основному, не льготному тарифу, на сегодняшний день очистка сточных вод стоит 39 рублей 11 копеек за один кубометр - для жителей Маймы. Между тем, для населения Горно-Алтайска тариф льготный - 25 рублей 38 копейки.

Для наглядности покажем цифры роста тарифа на водоотведение и очистку сточных вод за один кубометр за последние годы и, соответственно, роста разницы между тарифами для населения и прочих потребителей (суммы даны в рублях).

2014 год: общий - 29,10, льготный - 19,27, разница - 9,83. 2015 год: общий - 33,72, льготный - 22,65, разница - 11,07. 2016 год: общий - 38,44, льготный - 24,03, разница - 14,41. 2017 год: общий - 39,10, льготный - 25, 38, разница - 13,72.

Таким образом, разрыв между тарифами постоянно растет и жители Маймы платят с каждым годом больше по сравнению с жителями города, хотя обслуживает их одно и то же предприятие.

Мириться с такой несправедливостью и прямым нарушением законодательства люди, конечно же, не хотят - и от населения, и от предпринимателей-перевозчиков неоднократно были направлены письма и запросы в прокуратуру Майминского района и Комитет по тарифам РА, имеются и коллективные обращения.

Например, в этом году жильцы пятиэтажного дома по улице Ленина, 32, в Майме писали заявления в следующие структуры, призванные следить за соблюдением законности в области тарифов: Федеральная антимонопольная служба по РА, Майминская прокуратура, прокуратура Республики Алтай.

Вот цитата из ответа Антимонопольной службы на коллективное письмо предпринимателей, датированного февралем 2017 года.

"Согласно информации, предоставленной администрацией МО "Майминский район", субвенций из бюджета Республики Алтай в целях компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим водоотведение по льготным тарифам для населения Майминского района ОАО "Водоканал" в 2014-2016 гг. не поступало. Антимонопольным управлением установлено, что ОАО "Водоканал" в 2016 году не применяло льготный тариф для потребителей Майминского района, отнесенных к категории "население" в виду не предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с применением льготного тарифа из бюджета МО "Майминский район", а также отсутствия принятых администрацией МО "Майминский район" соответствующих нормативных актов".

А на запрос предпринимателей-перевозчиков сточных вод в адрес Комитета по тарифам РА "Распространяется ли льготный тариф на население Майминского района?" его председатель В. В .Кичинеков от 07.04.2017г. отвечает: "Льготный тариф на услуги по водоотведению, в том числе очистке сточных вод, распространяется на категорию потребителей "население", чьи договорные отношения с ОАО "Водоканал" документально оформлены".

Казалось бы, ситуация ясна: МО "Майминский район" совместно с "Водоканалом" должны добиться "документального оформления" своих отношений и компенсации из бюджета, дабы навести порядок в данных тарифах, но вывод почему-то другой: "Управление отказывает в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО "Водоканал" в связи с отсутствием признаков нарушения антимонопольного законодательства".

А вот ответ из Комитета по тарифам, направленный в адрес "Водоканала", из которого при желании можно сделать вывод, что майминцы, в отличие от горожан, живут не в Республике Алтай и даже не в Российской Федерации, а где-то в астральном мире, где вообще не существует тарифов для населения.

"В целях соблюдения предельных индексов платы граждан за коммунальные услуги Комитетом устанавливаются льготные тарифы. Согласно п. 4 основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 30 апреля 2014 года №400, предельные индексы и индексы по субъектам РФ устанавливаются исходя из неизменности порядка оплаты коммунальных услуг, а также из принципа неизменности порядка и набора потребляемых коммунальных услуг. Сведения об оказании услуг по водоотведению и очистке сточных вод населению Майминского района за 2013, 2014, 2015 годы в Комитете отсутствовали, в связи чем льготный тариф для населения данной территории на 2014, 2015, 2016 годы для ОАО "Водоканал" не рассчитывался и не утверждался".

Страдают не только жители села, но и предприниматели-перевозчики, занимающиеся перевозкой сточных вод от населения.

По их словам, они работают по единому тарифу с 2014 года, а между тем "Водоканал" им ежегодно повышает плату за свою услугу, не учитывая льготную составляющую для Маймы.

Предприниматели и жители Майминского района в первой половине текущего года направляли коллективное обращение по этому вопросу в прокуратуру Майминского района.

В ответе из Майминской прокуратуры сообщается о том, что претензии обоснованы и льготный тариф должен применяться, а также содержится совет обращаться населению в суд за прошлые годы. Хотя интересы граждан в суде должна представлять прокуратура, и именно она может обратиться в суд, защищая права граждан. Из республиканской прокуратуры ответа пока не было.

В общем-то, даже удивительно, как могла сложиться такая ситуация: коммунальные платежи должны находиться на особом контроле у государства, для этого и существуют Комитет по тарифам и в прокуратуре РА специальный отдел по контролю за тарифами для населения. Налицо нарушение федерального законодательства, и никто на это должным образом не реагирует.

Напоминаем: ежегодно АО "Водоканал", г. Горно-Алтайск, подает пакет документов в Комитет по тарифам для установления тарифа, как и все предприятия Российской Федерации.

Комитет рассматривает его и выносит экспертное заключение, на основании которого утверждается приказ по тарифам на каждый вид услуг, в том числе и льготный тариф для населения. Без этого приказа предприятие не имеет права оказывать услуги.

Но складывается абсурдная ситуация, когда одна часть приказа выполняется и применяется к Майминскому району - то, что касается общего тарифа, а то, что сказано о льготном тарифе, вроде бы "Водоканала" не касается.

Комитет по тарифам тоже ведет какую-то странную игру - на запрос от предпринимателей-перевозчиков сточных вод он отвечает, что "Водоканал" должен применять льготный тариф для всех потребителей, которым оказывает услугу, в том числе для жителей Маймы, а "Водоканалу" отвечает, что для Маймы льготный тариф не рассматривался.

Антимонопольное управление в своем ответе указывает на то, что льготный тариф в Майме не применяется, поскольку у администрации села не заключено соглашение с «Водоканалом» на возмещение части тарифа из бюджета.

Администрация Маймы отвечает, что соглашение не заключено, так как «Водоканал» в администрацию с этим вопросом не обращался.

Но это не так. Имеется заявление от "Водоканала" в адрес финансового управления МО "Майминский район" "О возмещении недополученных доходов, связанных с применением при оказании коммунальных услуг населению Майминского района льготного тарифа в 2017 году".

В ответ глава администрации Майминского района направляет "копию письменного ответа Министерства регионального развития Республики Алтай по возможности получения субвенций для возмещения разницы тарифов ОАО "Водоканал" на 2017 год для населения Майминского района". В ответе черным по белому написано:

"В связи с тем, что по данным ОАО "Водоканал", жителям Майминского района начисление платы за услуги по очистке сточных вод производится с 2017 года, то есть нет базового тарифа, который применялся в 2016 году, считаем НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ (!) применение льготного тарифа и соответственно возмещение разницы в тарифах за счет бюджетных средств".

В общем, получается какой-то замкнутый круг, и все, видимо, упирается в то, что бюджет республики не содержит соответствующей графы о компенсации льготного тарифа.

Кстати, в прошлом году в городе также была спорная ситуация с тарифами на очистку сточных вод, когда льготный тариф применялся только для населения многоквартирных домов, а для частного сектора - нет. Пострадавшей стороной являлись перевозчики, так как они не поднимали цены с 2014 года, а им тариф на обслуживание поднимали ежегодно.

«Водоканал» - естественный монополист, его единственным учредителем является администрация г.Горно-Алтайска, поэтому, видимо, разница в тарифах должна компенсироваться из бюджета и, соответственно, закладываться в бюджет.

Для города льготный тариф компенсируется из бюджета города, а для Маймы, которая является субъектом республики, должно компенсироваться из бюджета республики, и контролироваться эти деньги должны правительством, то есть Контрольно-счетной палатой. Не в этом ли камень преткновения?

А по поводу переписки между ведомствами и отписок возникает подозрение, что кто-то стремится дотянуть до конца года с утверждением льготного тарифа, и тогда компенсировать разницу за 2017 год из бюджета уже никто не будет. Если же в этом году признают тариф ошибочным, то это должны будут сделать.

Несколько месяцев назад директор АО "Водоканал" г.Горно-Алтайск Виктор Дандамаев на заседании общественного совета при Комитете по тарифам заявил, что у предприятия 30 миллионов рублей долга, который сложился за оказание услуг по очистке сточных вод предприятиями - "банкротами".

Кому и на каком основании оказывались эти услуги - тема для отдельной статьи (а может, и не только для статьи, но и для прокурорского расследования). Злые языки, между тем, утверждают, что все это сделано намеренно, и АО "Водоканал" может постичь судьба такого монстра как МУП "Спецавтохозяйство", которое в 2010 году акционировали и передали в руки приближенным бывшего мэра города…

Подготовила Александра СТРОГОНОВА