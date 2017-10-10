Энергетики восстановили электроснабжение в Майминском районе

Энергетики восстановили электроснабжение двух населенных пунктов Майминского района Республики Алтай. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Электроснабжение в двух населенных пунктах Майминского района восстановлено в полном объеме. Для устранения аварии работали аварийно-восстановительные бригады энергетиков. Всего задействованы пять человек, две единицы техники. На социально значимых объектах были задействованы резервные источники электроснабжения.

Отключение произошло утром понедельника из-за аварии. Без электричества остались село Верх-Карагуж и часть села Майма - это 760 домов, в которых проживают более 3 тыс. человек. Свет удалось подключить в течение двух часов.