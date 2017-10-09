Депутаты Госдумы РФ встречаются с народом

В актовом зале администрации Майминского района в 10 часов состоялась встреча депутата Государственной думы седьмого созыва И.И.Белекова с руководителями структурных подразделений и депутатами Майминского района. На встречу также были приглашены и депутаты сельского совета.

Я не сторонник "Единой России", но Иван Итулович рассказал про работу Государственной думы просто и коротко. Основная работа государственной думы на сегодняшний день это законодательное обеспечение комплекса мер, для вывода страны из кризиса, в это непростое время санкций и политического давления на нашу страну. Благодаря санкциям есть положительные подвижки в сельском хозяйстве, оборонной промышленности, появляются положительные сдвиги и в других отраслях народного хозяйства. Все эти законы тщательно прорабатываются в комитетах государственной думы и только после этого принимаются в трёх чтениях, обрастая многочисленными поправками.

Согласно посланию президента России В.В. Путина нужно до конца года принять ещё 28 из 98 законодательных акта. Много внимания уделяется поискам денег на приравнивание МРОТ (минимального размера оплаты труда), который на сегодняшний день составляет 8800 рублей к прожиточному минимуму, который на сегодняшний день составляет примерно 10200 рублей. Сейчас МРОТ примерно 85% от прожиточного минимума. Для того чтобы в 2018 году этот процент дошел до 90 Республике Алтай нужно дополнительно 250 млн рублей в год. В этом году на дорожное строительство Республике Алтай был выделен один миллиард рублей. Иван Итулович будет добиваться, чтобы в следующем году не произошло снижения финансирования, дороги нужны всем.

В ближайшие годы, согласно послания президента, будут выделяться большие деньги на строительство и реконструкцию школ для того, чтобы дети учились в одну смену. После выступления И.И.Белекова директор Майминской школы №1 А.С.Фетисов рассказал, что первая школа рассчитана на 650 учащихся, а учится в ней 832 ребёнка, очень остро нужна школа в Алгаире. Глава района Понпа Е.А. объяснил, что в ближайшие годы школа в Алгаире будет построена на 270 детей. Хотели на 550, но нет такого типового проекта. Поэтому после Алгаира планируют построить школу также на 270 детей в микрорайоне «Берёзовая роща». На сегодняшний день дети с улицы Энергетиков в с.Майма вынуждены на автобусах ездить учиться в городские школы.

Я задал И.И. Белекову вопрос про то, что наша страна ежегодно терпит многомилиардные убытки от ландшафтных пожаров (травяного пала), которые никто не тушит, пока нет угрозы населённым пунктам. Травяные палы переходят в таёжные пожары, при сухой и ветреной погоде горят целые деревни. А по мнению правительства РФ, во всём виноваты бабушки, сжигающие ботву от картошки. А мы их за это оштрафуем! Чтоб неповадно было. Обращение на эту тему я отдал Ивану Итуловичу ещё три месяца назад, но ответа так и не получил. И.И.Белеков ответил, что он направил моё письмо министру МЧС Пучкову В.А., но там якобы ответили, что нужно по этому вопросу создать комиссию, а где комиссия, там волокита. В общем он сказал, что и промежуточный ответ мне напишут и он ещё вернётся к этому вопросу.

Второй мой вопрос по поводу произвола коммерческих структур, которые не совсем законно собирают штрафы за якобы нарушения правил дорожного движения. Видеорегистраторы должны устанавливать для снижения аварийности на дорогах. Фактически людям приходят штрафы за пересечение передним бампером стоп линии, за пересечение первой стоп линии, а их вообще-то не должно быть две. Ну как такие «нарушения» могут влиять на аварийность? Так же передвижные видеорегистраторы устанавливают без предупреждающих знаках о видеофиксации нарушений. На фотографиях невозможно определить, где превышена скорость, а был ли там вообще знак? Кроме того конверты со штрафами приходят после двадцатидневного срока, в течении которого водитель имеет право оплатить в два раза меньше.

Иван Итулович ответил, что это тот случай, когда хотели сделать как лучше, а получилось как всегда. В кулуарах среди депутатов были разговоры о том, что по всей России творится произвол с видеорегистраторами, но обращений практически нет, нет и коллективных обращений. Я обещал ему обращение написать.

Глава Бирюлинского сельского поселения В.С. Кардаев спросил, сможет ли помочь И.И.Белеков в строительстве автодороги Кызыл-Озёк - Урла-Аспак. Три с половиной километра дороги заморозили и не делают. Белеков сказал, что позвонит и попробует помочь.

Депутат А.А.Мамашев попросил помочь с дорогой до Сайдыса, которая до сих пор только грунтовая.

Депутат Л.Н. Щетинина озвучила проблему со школьными автобусами. На сегодняшний день для школ района остро необходимо шесть автобусов, а на всю РА дают десять, из них только два, возможно, дадут нашему району.

Потом была озвучена проблема библиотек района. Если на закупку новых книг в 2012-13 годах выделялось по 70 000 рублей в год, то сейчас дают по 9000 руб в год. Покупайте на эти деньги, что хотите и ни в чём себе не отказывайте. И.И.Белеков сказал, что без оперного театра культура сохранится, а без библиотек нет. Дальше разговор пошел о двух закрытых домах культуры, в Алфёрово и в Карасуке. Помещения срочно нуждаются в ремонте, а средств нет.

Встреча с И.И. Белековым прошла в виде дружеского диалога. Все проблемы были записаны его помощниками и будем надеяться, что хотя бы часть озвученных проблем всё-таки будет решена. В заключении Иван Итулович вручил благодарственное письмо от депутата Государственной Думы директору школы искусств М.И. Филатовой в связи с юбилеем.

Валерий ДАНИЛОВ