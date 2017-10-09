Более трех тысяч человек остались без света из-за аварийного отключения

Два поселка в селе Майма Республики Алтай, где проживает более трех тысяч человек, остались без света в понедельник утром, сообщает Сибинфо со ссылкой на региональное МЧС.

Аварийное отключенипе линии произошло в 07.20 часов местного времени. Без электроснабжения осталось два населенных пункта Майминского района: Верх-Карагуж и часть Маймы, микрорайон Алгаир.

Под отключение попало 760 домов, где проживает 3275 человек. Для устранения аварии работают аварийно-восстановительные бригады энергетиков. Всего задействовано пять человек, две единицы техники.

Энергетики обещают полностью восстановить электроснабжение сел в течение понедельника. На социально-значимых объектах задействованы резервные источники электроснабжения., уточняет ведомство.