"Обратил внимание на нашу просьбу"

Мы, жители п. Северный села Кызыл-Озек, очень благодарны Альпимову Укмету Альпимовичу за его чуткость, внимание, отзывчивость, исполнительность, понимание простых людей. Желаем крепкого здоровья, благополучия его семье, детям, внукам.

Сколько лет, сколько зим мы ходили пешком до автобусной остановки автобуса №109 (возле магазина). Сейчас маршрут продлили еще на одну остановку. Укмет Альпимович нас понял, обратил внимание на нашу просьбу. Как теперь удобно и комфортно дошколятам, школьникам, пенсионерам, и просто людям, которые ходят на работу. Чиновникам РА нет до нас дела, наверное, есть важнее дела - например, мы обращались к Главе РА Александру Бердникову, Ивану Белекову, и даже депутату Госдумы. Два года по кабинетам, сколько писем написали, а результата не дождались. Один Укмет Альпимович помог, еще раз благодарим вас.

Данные обратившихся есть в редакции