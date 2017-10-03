Роспотребнадзор запретил преподавать в неотапливаемых классах кызыл-озекской школы

По результатам плановой проверки Кызыл-Озекской школы в Майминском районе Управление Роспотребнадзора было вынуждено передать материалы в суд на приостановление деятельности двух классов и спортивного зала.

В ходе проверки образовательного учреждения установлено, что вследствие аварийной ситуации на теплотрассе в с.Кызыл-Озек не обеспечено соблюдение гигиенических требований к воздушно-тепловому режиму в учебных помещениях школы по ул.Советская, 65. Установленные электрические обогреватели не доводят температуру воздуха в помещениях до нормативов, фактическая температура в учебном кабинете №12 на момент проверки составила +16 °C, (гигиенический норматив +18-24 °C), в спортивном зале +16 °C (гигиенический норматив +17-20 °C).

Кроме этого в здании начальной школы по ул.Советская, 64 не обеспечено соблюдение гигиенических требований при оборудовании учебного класса № 9. В 2,5 раза занижены нормы площади на одного ребенка, расстановка учебных парт не соблюдается: при должном левостороннем естественном освещении, направление светового потока от окон организовано справа и сзади от обучающихся. Парты стоят вплотную к окнам и к продольной стене, при нормативе расстояния не менее 50-70 см. Расстояние от первой парты до доски 130 см, при нормативе не менее 240 см.

При таких условиях проводить занятия с детьми недопустимо. Администрацией образовательного учреждения и муниципалитетом ситуация выпущена из-под контроля. По результатам проверки Управление Роспотребнадзора было вынуждено передать материалы в Майминский районный суд для решения вопроса об административном приостановлении образовательной деятельности в кабинетах №12, №9, в спортивном зале. Судом принято решение о приостановлении деятельности классов и спортивного зала сроком на 10 суток.

В ходе проверки установлен и ряд других грубых нарушений санитарного законодательства.

Территория школы у центрального входа имеет неровности, не предусмотрен дренаж, местами затоплена дождевыми водами. Не проведен ремонт фундамента здания со стороны фасада, местами фундамент школы разваливается. В учебных кабинетах №2, №3 в основной школе, где размещены начальные классы, нет умывальных раковин. Кабинет математики не оборудован необходимой ученической мебелью, дети сидят за партами на обеденных стульях, один ребенок сидит на сломанном специальном компьютерном стуле, у которого нет спинки и подлокотников. Кабинет, где проводятся уроки химии, не оборудован вытяжным шкафом. Туалет для мальчиков закрыт, недоступен для детей, разбит один сливной бачок. В 2 раза занижены нормы освещенности в спортивном зале.

На территории начальной школы, при устройстве спортивной площадки не предусмотрен дренаж, площадка, где установлено спортивное оборудование, не утрамбована, имеются лужи.

Не обеспечена безопасность при организации питьевого режима, питьевой фонтанчик неисправен, вода из чаши питьевого фонтанчика не уходит, высота струи менее 10 см, дети пьют воду частично из фонтанчика и из чаши.

По выявленным фактам проводится административное производство, юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности.