Когда же в Майме будет новая больница?

12 мая в актовом зале районной администрации в 9:30 состоялось рабочее совещание главы РА А.В.Бердникова по вопросу организации медицинской помощи жителям Майминского района. Новое здание стационара было недавно сделано и в нём уже лечат больных, а вот поликлиника до сих пор ютится в старом здании двухэтажного барака, с узкими коридорами и неприспособленными для приёма больных кабинетами. На этом совещании Александр Васильевич сообщил, что деньги на больницу (поликлинику) выделены, и до 1 января 2017 года здание больницы будет построено под крышу. В следующем 2018 году останется только сделать отделку здания.

Министр регионального развития рассказал, что из 150 млн руб., необходимых для строительства больницы, выделено уже 60 и в июне будет проведён аукцион, определится подрядчик и начнутся строительные работы. Срок строительства - один год и два месяца. Также он рассказал, что выделены деньги на три ФАПа в Усть-Мунах, Подгорном и Карасуке.

Ни в июле, ни в августе, ни в сентябре на стройплощадке больницы никаких работ не велось, и чтобы узнать, почему не строят больницу, я позвонил куратору Майминского района, председателю комитета Эл Курултай по социальной защите и охране здоровья населения Никитенко Наталье Алксандровне. Я попросил её узнать, кто же подводит А.В.Бердникова, и в чём там заминка, почему не строят. Он же обещал не девочку в кино сводить. Больницу все давно ждут и переоценить значение новой поликлиники для района очень сложно. Это нужно всем. Также я попросил её дозвониться до А.В. Бердникова и сообщить ему, что его подводят, больницу не строят.

Наталья Александровна мне на следующий день позвонила и сообщила следующее: на сегодняшний день только завершается проведение конкурса на определение подрядчика на строительство.

Ещё раз напомню, конкурс должен был быть проведён в июне 2017 года. Конкурс проводит УКС (управление капитального строительства правительства РА). Как объяснил руководитель УКС Н.А.Никитенко, проведение конкурса согласно букве закона дело сложное, и процедура конкурса затянулась - не могут найти хорошего подрядчика. На сегодняшний день стройка, как видно на фотографии, заморожена, всё застопорилось на нулевой отметке.

Бердникову А.В. Наталья Александровна дозвонилась и сообщила ему, что пока всё со стройкой застопорилось. Бердников А.В. её поблагодарил и сказал, что он знает это, кому надо «хвоста накрутит» и это очень важное для района дело он держит под контролем.

Валерий ДАНИЛОВ