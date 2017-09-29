Расчистка дна Манжерокского озера продолжается

Глава Республики Алтай Александр Бердников провел рабочую планерку на Манжерокском озере, где полным ходом идут работы по реабилитации этого уникального памятника природы. Проект реабилитации озера разработало Минприроды республики по поручению руководителя региона. Проект прошел государственную экологическую экспертизу и получил положительное заключение. Его включили в программу «Развитие водохозяйственного комплекса в Российской Федерации» на 2017-2018 годы, информирует правительство РА.

На реализацию проекта выделено около 73 миллионов рублей, основной вид работ, который нужно будет выполнить – выемка иловых отложений. Это не только очистит воду, но и увеличит глубину озера примерно на 1,5 метра. Сейчас максимальная глубина составляет три метра. Еще одна задача – восстановить проточность озера, то есть предотвратить дальнейшее заиливание.

Работы проводят земснарядом, с помощью которого ил вынимается из водоема и транспортируется на расположенные вне водоохранной зоны озера карты намыва (отстойники), где ил укладывается, осаживается, отстаивается. В итоге получается площадка, которую в дальнейшем можно использовать для хознужд.

Не требуется ни дополнительного транспорта, ни обустройства дорог, ил непосредственно по трубопроводу доставляется на место назначения и там отстаивается гидравлическим способом. Осветленная вода сбрасывается обратно в озеро. При этом вреда озеру не наносится.

Генеральный подрядчик проекта по реабилитации озера – АО «АИЖК Республики Алтай». Работы по извлечению ила выполняет субподрядчик - АО «Сибгидромехстрой», имеющее большой опыт по расчистке озер в Тюменской, Омской, Новосибирской областях, Алтайском крае. Работы начались в июле 2017 года.

Вторым этапом реабилитации озера станет благоустройство его берегов. Предусмотрена организация зон отдыха с туалетами, душевыми кабинками и другой необходимой инфраструктурой. Объект начнет функционировать, по прогнозам, в конце 2018 – начале 2019 года.