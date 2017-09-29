Прокуратура занялась нарушенным теплоснабжением в Майминском районе

Прокуратура Майминского района при проверке готовности объектов теплоэнергетики к началу отопительного сезона выявила ряд нарушений. Так, установлено, что участок теплосети длиной 190 метров, проложенный вдоль улицы Совхозная в селе Кызыл-Озек, предназначенный для предоставления коммунальной услуги «теплоснабжение», находится в неисправном состоянии (трубы повреждены, имеются протечки), что не позволяет выдерживать надлежащее давление теплоносителя и, соответственно, запустить газовую котельную. Котельная в селе Соузга не присоединена к сетям теплоснабжения. Кроме того, в двух населенных пунктах теплоснабжение населения не производится, хотя отопительный сезон начат.

По результатам проверки прокурор внес представления в адрес администрации МО «Майминский район» и теплоснабжающей организации, а также возбудил дела об административных правонарушениях.

Ранее мы писали, что детский сад и школа в Кызыл-Озеке до сих пор не отапливаются