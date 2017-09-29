В школе и детском саду Кызыл-Озека до сих пор не дали отопление

По сообщению нашего источника, в селе Кызыл-Озек складывается неприятная ситуация - в школе и детском саду "Огонек" до сих пор не включили отопление.

Котельная не запущена, только сейчас начат ремонт теплосетей. При этом детсад не работает, а в школе сокращены уроки и дети вынуждены сидеть на них в верхней одежде.

Как утверждает наш источник, тепла в многоквартирных домах и социальных объектах Кызыл-Озека не будет еще как минимум две недели.

При этом, как водится, на планерках отрапортовали, что район к зиме готов...