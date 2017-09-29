В лобовом столкновении в Майминском районе обошлось без серьезных травм

27 сентября на территории Республики Алтай зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, из них одно с материальным ущербом и два происшествия, в результате которых два человека получили травмы.

В Майминском районе около 13:00 часов, на 461 километре автодороги Чуйский тракт, 59-летний житель с. Майма, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200, двигаясь со стороны с. Соузга в сторону с. Манжерок, совершая маневр «обгон» выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Nissan Wingroad, под управлением 37-летнего жителя Алтайского края, который при выполнении маневра «разворот» не предоставил преимущество в движении транспортному средству совершающему маневр «обгон», говорится на сайте МВД по РА.

После столкновения водитель автомобиля Toyota на справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием. В результате происшествия ушибы и порезы получил водитель автомобиля Toyota. Госпитализация мужчине не потребовалась. Тестирование водителей на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.

В отношении водителя Toyota составлен административный материал по ч.4.ст.12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения», в отношении водителя Nissan составлен административный материал по ч.3. ст12.14 КоАП РФ «Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения».