Район к зиме готов, и другие вопросы на районной сессии депутатов

15 сентября в 10 часов состоялась очередная сессия Майминского районного совета. На сессии присутствовало 15 депутатов. Отсутствовали Максутов Ю.М., Сухарева О.В., Щетинина Л.Н., Кулькова А.Н. Поскольку глава района Понпа Е.А. в отпуске, на все вопросы отвечал первый заместитель Шестак В.И. С депутатским обращением по поводу отсутствия средств на льготные лекарства выступила депутат Пушкарёва Т.А. Ситуацию с лекарствами объяснила заместитель главного врача Майминской районной больницы, депутат Коваленко Е.Ю. Она рассказала, что льготы есть федеральные для инвалидов, и региональные для больных онкозаболеваниями и с сахарным диабетом. На инвалидов выделяется по 805 руб. на человека в год. Естественно, что этих денег не хватает. А дорогостоящие препараты не входят в перечень жизненно необходимых и заменяются более дешевыми аналогами.

Что касается региональных льготников, их деньги закончились ещё в июне месяце и начиная с июля районная больница покупает такие жизненно важные препараты, как инсулин, в долг, в надежде что из региона потом долги погасят. На сегодня больница должна за препараты уже 17млн. рублей. Председатель комитета по социальной защите населения ЭЛ Курултай Никитенко Н.А. объяснила, что ежегодно не хватает денег на льготные лекарства и к концу года все долги больницы по лекарствам обязательно погасят.

Суртаев Е.И. обратился к главе района по поводу того, что работы по газификации, которые проводятся в районе улицы Советской, ведутся с нарушением правил дорожного движения. Все раскопки не огораживаются, чем создаётся опасность ДТП.

На вопрос жителя улицы Партизанской в Майме, который пришел вместе с депутатом Пушкарёвой Т.А. о том, когда на их улице будет газ, ответил Шестак В.И. В Майме 30 районов по газификации. На 10 район, где находится улица Партизанская, недавно Минрегионом РА были выделены деньги на проектно-изыскательские работы. Поэтому строительно-монтажные работы могут начаться не раньше 2019 года. Через дорогу от улицы Партизанской, в 9 районе, в конце 2018 года газ планируют запустить. По улице Советской в 20 районе из 816 контрольных трубок, уже 670 установлено и через две-три недели этот район будет сдаваться. Но то, что газ до зимы дадут, маловероятно. Скорее всего после всех согласований и устранений недостатков это произойдёт не раньше весны.

Депутат Казаков И.В. обратился к главе района по поводу второго автобуса до Манжерока. Ему ответили, что второй автобус уже был, но предприниматель отказался из-за маленького пассажирского потока. Но всё равно они планируют провести аукцион на второй автобус.

На вопрос депутата Шмакова, когда дадут газ в Кызыл-Озёк, Шестак В.И ответил, что не раньше весны, когда будут готовы все подводки и сданы работы.

Пушкарёва Т.А. озвучила проблему инвалидов, которым по программе предоставляют на время обучения компьютер, а после обучения забирают.

Так недавно забрали компьютер у инвалида, окончившего обучение в Новосибирске на юриста.

По поводу обещанного ремонта дороги до Сайдыса депутату Мамашеву А.А. сказали, что её действительно планировали отремонтировать, но почему-то в «Автодоре» на этот год средств не запланировано.

По поводу запуска тепла в Соузгу, Шестак В.И. ответил, что котельная готова, но нужно получить разрешение Ростехнадзора. Старую угольную котельную от теплосети уже отсоединили. Если в течении месяца не получится запустить газовую, придётся опять врезать старую и начинать отопительный сезон на угольной котельной.

О внесении в устав района изменений, связанных с изменениями федерального и регионального законодательства, рассказала Петрова О.С.

Единогласно утвердили и перечень мест, где не допускается нахождение детей младше 18 лет.

Также единогласно и практически без вопросов были приняты изменения в бюджет на 2017 год. Садыкова В.В. рассказала, что на ремонт дороги по улице Советской из регионального бюджета были дополнительно выделены 15 млн рублей. С информацией о готовности к отопительному периоду выступила начальник отдела ЖКХ Сазонова А.Ю.

На территории Майминского района три теплоснабжающие организации:

- ООО «Дабл Ю Кей Восток Энерго»

- ООО «ГАСК»

- ООО «Жилищная инициатива»

Из них две организации ООО «Дабл Ю Кей Восток Энерго» (16 газовых котельных) и ООО «Жилищная инициатива» (5 крышных котельных) обслуживают газовые котельные.

ООО «ГАСК» - на обслуживании 5 угольных котельных.

По готовности котельных

В настоящее время всего на территории Майминского района текущий ремонт завершен на 21 котельной из 22, что составляет 95% готовности, согласно единым целевым показателям процент готовности на 15.09.17г. должен составлять – 100%.

Из них на пять угольных котельных проведена чистка котлов, ревизия запорной арматуры. Завершен текущий ремонт (произведена побелка помещений). На тепловых сетях проведены работы по ревизии, чистке колодцев.

Из 17 газовых котельных на 16 котельных завершен текущий ремонт, на 100% готовы к отопительному сезону.

По газовой котельной в с. Соузга ведутся работы по оформлению документации для запуска с Технадзором.

На тепловых сетях проведены работы, как по капитальному ремонту так и по текущему, а так же по ревизии и чистке колодцев.

По плану запланирован капитальный ремонт на тепловых сетях протяженностью 784 м (0,528 – на предоставленную субсидию, 0,256 – средства из тарифа). И по текущему ремонту – 44 км. По состоянию на 15.09.2017 г. проведен капитальный ремонт теплосети протяженностью – 784 м (проведены работы на теплотрассе от здания Почты до РОВД – протяженностью 110 м, проведены работы теплосети в с. Кызыл – Озек по ул. Советской район домов 69 – 75, протяженностью 418 м), так же проведены работы по текущему ремонту теплотрассы по ул. Гидростроителей, 28 протяженностью 124 м, проведены работы по замене теплотрассы по ул. Юбилейной 6 – 72 м и выполнен ремонт теплотрассы по Юбилейной 5 – протяженностью 60 м. По состоянию на 15.09.2017 г. процент готовности составляет 100% (согласно целевому показателю – на 15.09.2017 г. – 100%).

На водопроводных сетях

Проведены работы по ревизии, чистке колодцев. Подготовлено 113 км трубопровода из 113 км. Проведены работы по ремонту трубопровода на улицах: Энергетиков, 9, Заводская, 179, Алгаир, Мира, 38, Набережная, 27, Папардэ, 5, Трудовая, Зеленая, 97, Ленина, 37, Спортивная, 20, Зеленая, 75, Заводская, 11, пер. Лесной, ГЭС, 27, 28, Энергетиков, 13, Юбилейная, 6, Советская, 48, Кызыл – Озек: ул. Гагарина, Вахтинская, 17, Советская 73 – 75. и т.д. Проведен ремонт дюкера (водовода, проходящий через русло реки Майма). Промыта скважина в с. Кызыл – Озек, микрорайон Северный. Ведутся работы по ремонту трубопровода на ул. Энергетиков, 16.

На субсидию выделенную по подготовке к отопительному сезону – 899,0 тыс. руб. закуплены 4 водомерных счетчика, из них 2 установлены на Катунском водозаборе , 1 – на остров Пихтовый на скважине.

По состоянию на 15.09.2017 г. процент готовности составляет 100% (согласно целевому показателю – на 15.09.2017 г. – 100%).

МКД

Подготовка жилого фонда к предстоящему отопительному периоду завершена. Всего 113 ед. жилых домов площадью 164,6 тыс.кв.м. На сегодняшний момент подготовлено 113 домов МКД. Из них – 75 домов УК Майминская, 8 МКД – УК Тихий дворик, 2 МКД – УК Алгаир, 3 МКД – ООО «Жилищная инициатива», 25 – МКД находящиеся на самоуправлении. Проведены работы по промывке систем отопления. По состоянию на 15.09.2017 г. процент готовности составлял 100% (согласно целевому показателю – на 15.09.2017 г. – 85%). Идет отставание по домам находящимся на самоуправлении.

На котельных учреждений образования (7 котельных) выполнен косметический ремонт (побелка помещений), промывка расширительных баков, замена кранов, ремонт дверных и оконных проемов котельных. Проведен демонтаж оборудования узлов учета тепловой энергии и приборов входящих в состав теплосчетчика, по состоянию на 15.09.2017 г. из 19 счетчиков на 19 поверка проведена и произведена установка. Так же проведен текущий ремонт водопроводной сети в зданиях образовательных учреждений.

На учреждениях культуры (6 котельных): На Александровском СДК проведены ремонтные работы.

По топливу

Договора на поставку угля ООО «ГАСК» заключены. Завоз 45 дневного запаса угля осуществлен. На данный момент уголь хранится на складе в г. Горно - Алтайске. (нормативный запас угля 45 - дневной – 158 т., всего на отопительный сезон – 1822 т).

По учреждениям культуры (6 котельных): Дрова завезены в полном объеме (51м3 отлета, 49м3 дров березовых). Торги на уголь проведены до 31.07.2017г. Договора на поставку угля заключены. Завоз угля начат. (45 - дневной нормативный запас угля составляет 30 т). Всего на отопительный сезон – 140 т.

По учреждениям образования (7 котельных): Договора на поставку угля заключены. 45-дневный запас топлива обеспечен на 67 %. (норматив - 124,41т).

100% 45-дневный запас угля будет обеспечен к началу отопительного сезона.

По поводу запуска тепла в детские сады и школы Шестак В.И. сказал, что температура в помещениях в детских садах постоянно на контроле. Пока она соответствует норме. Отопление планируется запустить примерно 21-22 сентября, в эти дни синоптики предупреждают о резком похолодании +2-4* в дневной период. Вверх-Карагуже вообще котельная отключена от электроэнергии из-за неуплаты МУП «Водоканалом». В ближайшие дни долг обещают загасить и котельную запустить.

Об изменении положения о денежном содержании выборных лиц и муниципальных служащих рассказала начальник отдела труда и социальной поддержки населения Майминского района Долганова С.Ф. В связи с изменениями федерального и регионального законодательства основной отпуск у председателя контрольно-счётной палаты и отдельных категорий муниципальных служащих снижается с 35 до 30 рабочих дней. Дополнительные отпуска также снижаются. Если раньше за каждый год муниципальной службы давали один день дополнительного отпуска, то теперь при стаже от 5 до 10 лет - 5 дней, от 10 до 15 лет - 7 дней, и свыше 15 лет - 10 дней.

Начальник отдела по молодёжной политике и спорту Майминского района Дмитриев И.В. рассказал про спортивные мероприятия в районе. На республиканской олимпиаде, на проведение которой было выделено из района 310 000 руб. наша команда заняла 4 место. До 3 места не хватило 5 очков. Также он рассказал, что по сравнению с другими районами на спорт в нашем районе выделяют денег меньше всего на душу населения. Это не позволяет закупать спортивный инвентарь и содержать тренеров по всем видам спорта. Спорткомплекс «Дружба» (Майминский стадион) нуждается в ремонте, на это тоже денег нет. Начальник отдела финансов Садыкова В.В. объяснила ситуацию с финансированием спорта. В первую очередь деньги идут на зарплату бюджетников, налоги и услуги ЖКХ. А на спорт приходится выкраивать по минимуму.

Помощник сенатора Лаухин Н.Д. рассказал о проблеме платежей за тепло и горячую воду в ООО «Дабл Ю Кей Восток Энерго». Если раньше при оплате в сберкассу с жителей не брали комиссию, то теперь берут 3%. При оплате на почте или в Ростелекоме 2%. Если платить через мобильный банк 1%. Не трудно посчитать, что в зимний период людям придётся к 6 000 отопления платить ещё 90 рублей комиссии. И будут ли они платить. Ситуацию разъяснил бывший руководитель ООО «Дабл Ю Кей восток Энерго» Кузнецов Е.А. Он рассказал, что комиссию комитет по тарифам в тариф не включил и в прошлом году из-за этого организация понесла убытки 2 млн рублей. Поэтому он расторг договор со Сбербанком. Как теперь будет решаться эта проблема непонятно. Сейчас часть затрат за тепло субсидируется из республиканского бюджета, я предложил самый простой вариант, субсидировать из бюджета и расходы на комиссию банка. Никитенко Н.А. сказала, что она озвучит эту проблему в правительстве и постарается её решить.

В заключении Шестак В.И. пригласил всех присутствующих на открытие солнечной электростанции, которое состоится 19 сентября в 14 часов в районе аэропорта. На вопросы, не снизится ли для жителей района стоимость электроэнергии и будут ли поступать деньги в бюджет района Владимир Иванович ответил, что проект коммерческий и снижения стоимости электроэнергии в обозримом будущем не будет. А по поводу поступления налогов в бюджет района, в ближайшие три года они освобождены от налогов, но потом будут перечислять 10 млн рублей аренды в год. Ну а через три года может многое произойти. На этом очередная сессия закончилась.

Валерий ДАНИЛОВ