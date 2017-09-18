Жительница Майминского района "забыла" отвести ребенка в первый класс

Мировой судья судебного участка №2 Майминского района постановил обвинительный приговор в отношении местной жительницы – 46-летней Е. Как говорится на сайте прокуратуры республики, женщина в период с августа 2016 по апрель 2017 года, являясь матерью 7-летнего ребенка, жестоко и грубо с ним обращалась, оскорбляла и унижала его, не обеспечивала надлежащие условия его проживания, злоупотребляла спиртными напитками и оставляла сына без присмотра. Кроме того, в 2015 году при наступлении 6-летнего возраста ребенка Е. не предприняла мер к направлению своего сына в первый класс образовательного учреждения. Помимо этого Е. неоднократно наносила своему сыну побои.

Приговором суда с учетом того, что Е. ранее не судима, признала вину в полном объеме и приняла меры к направлению ребенка в школу, ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком 9 месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства.