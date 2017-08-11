Житель Бирюли попытался подкупить лесников дровами

Майминскими следователями возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Майминского района, подозреваемого в мелком взяточничестве.

Как говорится на сайте республиканского Следкома, в январе 2017 года при обследовании лесонасаждений работники Майминского лесничества выявили факт незаконной рубки деревьев безработным жителем села Бирюля Майминского района. С целью избежать уголовной ответственности за совершенное преступление подозреваемый дал взятку в виде дров работникам лесничества. Размер взятки составил 4,5 тысячи рублей. В ответ на это должностные лица лесничества обещали скрыть факт совершения мужчиной уголовно-наказуемого деяния.

Подозреваемый признал вину в совершении преступления.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Расследование уголовного дела о получении взятки двумя сотрудниками учреждения завершено.