Владелец «Майма-Молоко» выкупил дебиторскую задолженность завода

Конкурсному управляющему крупного молокоперерабатывающего предприятия в Республике Алтай «Майма-Молоко» удалось продать 41 лот его дебиторской задолженности. Права требования обанкроченного молзавода приобрели Юлия Сотникова и Сергей Корчагин, пишут "Новости Алтая".

Итоги торгов подведены на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Согласно сообщению, Юлия Сотникова приобрела всего за 80 тыс. руб. право требования к ООО Агропромышленное предприятие «Заозерное» на 101,25 млн руб.

Остальные 40 лотов достались Сергею Корчагину в общей сложности за 240 тыс. руб. Сумма требований по ним составляет 158,9 млн руб. Самые крупные требования – к ОАО «Бийский комбинат хлебопродуктов» (на 62,17 млн руб.), ООО ТД «Угриничъ» (26,71 млн руб.) и ООО АМК «Угриничъ» (на 24,38 млн руб.).

Как сообщали Sibnovosti.ru, ранее горно-алтайское ООО «Межрегиональная нефтехимическая компания» (МНХК) приобрело на торгах 99,95% уставного капитала ООО «Майма-Молоко». Сергей Корчагин является единственным владельцем МНХК.