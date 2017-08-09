Жительница Майминского района пойдет под суд за жестокое обращение с сыном

Майминским межрайонным следственным отделом СК России по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней жительницы Майминского района, которая обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию своего сына и в жестоком обращении с ним.

Как говорится на сайте ведомства, на протяжении полутора лет женщина причиняла вред физическому и психическому здоровью своего сына, 2009 года рождения, его нравственному развитию, при воспитании жестоко и грубо обращалась с ним, оскорбляла и унижала его человеческое достоинство, не обеспечивала надлежащие условия его проживания, систематически злоупотребляла спиртными напитками и неоднократно оставляла без присмотра, лишала своего сына сна и отдыха, а также систематически избивала ребенка.

По версии следствия, в августе 2016 года и марте 2017 года обвиняемая, используя малозначительный повод, ударила ребенка ладонью по лицу, ногой и шнуром по телу. В апреле этого года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила сына без присмотра, в результате чего ребенок, боясь возвращаться домой, ночевал в плохо отапливаемом корпусе одной из туристических баз села Соузга Майминского района. Мать мальчика не интересовалась о месте нахождения и здоровье сына, предпочитая употреблять спиртное.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Майминского района.