Жители Кызыл-Озека организовали интернет-магазин по продаже наркотиков

В Горном Алтае была пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей сбыт синтетических наркотиков на территории республики. Как рассказывает сайт МВД по РА, 23-летний житель села Кызыл-Озек, скрывая свои личные данные, воспользовавшись одним из мессенджеров, зарегистрировал Интернет–магазин. После чего, молодой человек разработал схему незаконного сбыта наркотиков, которая заключалась в том, что покупатель, зайдя на страницу Интерент-магазина, после изучения информации о наименовании наркотических средств и их стоимости, по предоставленным контактам, связывался с продавцом. Осуществив перечисление денежных средств на электронный кошелек, клиент виртуального магазина получал сообщение о местонахождении тайника с наркотиком.

С целью получения стабильных незаконных доходов, обвиняемый предложил еще двум жителям села Кызыл-Озек объединиться с ним в преступную группу, в составе которой, под его руководством, осуществлять продажу синтетического наркотика на территории села Кызыл-Озек Майминского района и г. Горно-Алтайска. Движимые корыстными целями, 22 и 25-летние сельские жители, осознавая противоправность своих действий, согласились на предложение односельчанина.

Таким образом, обвиняемые, организованной группой, осуществляли реализацию наркотических средств, в период с июля по ноябрь 2016 года, до момента их задержания сотрудниками полиции.

Кроме того, организатор преступной группы обвиняется в легализации денежных средств на общую сумму более 1 млн 600 тыс. рублей, полученных им в результате преступной деятельности.

Органами следствия всем фигурантам уголовного дела инкриминируется шесть фактов незаконного сбыта наркотических средств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в значительном размере, в составе оргнизованной группы.

За совершение указанного преступления законодателем предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

В настоящее время производство расследования окончено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.