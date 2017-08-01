В Майме при ремонте канализационных труб погибли два работника МУП "Майма"

31 июля поступило сообщение об обнаружении тел двух мужчин в канализационном колодце в районе жилмассива «Алгаир» на территории очистных сооружений, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию «Майма».

Предварительно установлено, что потерпевшие, 1980 и 1983 годов рождения, являлись работниками МУП «Майма». Мужчины осуществляли ремонт канализационной трубы, поочередно упали с лестницы при спуске в колодец. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай проводится доследственная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям руководства предприятия, сообщает сайт ведомства.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.