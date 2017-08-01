«Сохраним память»

Под таким название реализовала проект по реконструкции памятника морякам-североморцам, находящийся на территории МБОУ МСОШ №2, региональная общественная организация «Русское вече» в Республике Алтай.

Многие поколения майминцев знают, что на территории школы, по адресу ул. Ленина, 56, стоят на фоне гранитных валунов, в обрамлении корабельных цепей два якоря. Привычная за многие годы картинка.

Совсем «отмороженные» на этом фоне семьями распивают пиво, дети лазают и прыгаю как на горке, потому что было не понятно, что это за символы, и зачем они здесь.

Школа вела и ведет разъяснительную и просветительскую работу со своими учениками, работает школьный музей, где есть стенд, рассказывающий историю появления этих морских символов на территории образовательного учреждения.

Председатель РОО «Русское вече» в Республике Алтай Муштаев П.И. задался целью – донести информацию о памятнике и подвиге героев моряков-североморцев для всех, кто проходит по территории школы, но прежде всего, сохранить память о героях-моряках для учеников школы.

С этой целью был подготовлен проект под название «Сохраним память» и Павел Иванович, желая привлечь на его реконструкцию внебюджетные деньги, посетил обучающие семинары. Но путь предстоял долгий, и не факт, что проект был бы профинансирован.

Был избран другой путь – сотрудничество с органами исполнительной власти.

Сразу хочется отметить, что не все понимают важность сохранения исторической памяти и правды. Уходит старшее поколение, молодые, «пасущиеся» на просторах Интернета, имеют самую разноречивую информацию и разноречивое ее толкование. Наша задача – на конкретном памятнике, на конкретном подвиге донести правду о самой страшной в XX веке войне.

И получилось! С понимаем к проекту отнеслись депутаты Майминского сельского поселения и глава Майминского сельского поселения, мой выпускник Шеверев С.Л. Курирование работы по памятнику было поручено так же выпускнику школы, ныне заместителю главы Майминского сельского поселения Зайченко М.Е. Он отлично справился со своим поручением. С одобрением воспринял эту идею и глава МО «Майминский район» Е.А. Понпа.

30 июля, в День Военно-морского флота, автопробег моряков Республики Алтай организованной колонной прибыли к отреставрированному памятнику морякам-североморцам. Ученики 11 класса Сотникова Даша и Ипатов Дима рассказали о подвиге героического экипажа сторожевого корабля «Туман».

Память героев почтили минутой молчания. Моряки и председатель РОО «Русское вече» в Республике Алтай возложили к памятнику цветы.

Теперь любой прохожий может прочитать о подвиге героев, узнать их фамилии и молча постоять, отдавая дань памяти морякам-североморцам.

Подвиг «Тумана»

Война принесла страшные бедствия нашему народу. Это разрушенные города и поселки, это засеянные осколками снарядов поля и нивы, это взорванные заводы, фабрики, электростанции.

Но все это несравнимо с человеческими потерями и жертвами. Замученные в застенках гестапо, заживо сожженные и заживо закопанные, замученные в концентрационных лагерях, убитые на поле боя, в морских сражениях.

Наша школа уникальна. Только на территории нашей школы во всей республике, а может даже и в России, стоит памятник героическому экипажу сторожевого корабля «Туман». Наша Майма далека от морей и батальных морских сражений, но память о той войне присутствует всегда.

52 члена экипажа сторожевого корабля «Туман» ПРОСТО ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ДОЛГ в далеком Баренцевом море. Имея серьезные пробоины, экипаж держался до конца и с поднятым флагом ушел на дно. Каждый матрос просто защищал свою Родину, свою семью до последнего.

«Туман» - переоборудованное рыболовецкое судно, 10 августа 1941 года у входа в Кольский залив Баренцева моря принял неравный бой с тремя фашистскими эскадренными эсминцами. 15 человек погибли, 17 было ранены, а 20 человек вели бой.

Один, практически мирный, корабль, против трех военных эсминцев!

Выжившие в том бою спасли раненых и спаслись сами на шлюпках, создав дымовую завесу и дождавшись подмоги наших военных сил. Но фашистов не пропустили.

В наши дни проходя мимо острова Кильдын, где геройски сражался «Туман» корабли Северного флота приспускают флаги и дают протяжный гудок в память о погибших.

В далеком 1977 году наш земляк Суртаев Ю. А., будучи в служебной командировке в Прибалтике увидел подготовленные к переплавке якоря, в музее воинской славы он узнал их боевой путь. Его любовь к истории не позволили допустить уничтожения исторической памяти. И он привез их сюда, чтобы все, кто будет учиться в этой школе, не забывали о самой страшной в истории 20 века войне.

В школе велась поисковая работа. Даньшин В.М. в 1980 году организовал поездку учеников класса, в котором училась его дочь к морякам, которые были еще живы. Произошла трогательная встреча. Ученики далекой сибирской школы, из уст выжившего участника узнали о событии тех далеких от нас дней, все это записали и привезли в школьный музей.

Память о подвиге «Тумана» жива. В нашем школьном музее есть экспозиция, посвященная этому бою, собраны материалы участников поискового маршрута. Память продолжается.

Заслуженный учитель Республики Алтай, член РОО «Русское вече» в РА О.В. Кочергина