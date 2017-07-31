В период с 28 по 30 июля на территории Республики Алтай зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, из них 13 с материальным ущербом и два происшествия, в результате которых получили травмы два человека.
29 июля 2017 года около 05:00 часов, в селе Усть-Муны Майминского района, в районе дома № 2 по ул. Кошурникова, 24-летний горожанин, не имеющий права управления транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Toyota Mark 2, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги в реку Муны. В результате ДТП водитель с полученными травмами был доставлен в приемный покой Республиканской больницы, не госпитализирован, сообщает МВД по РА.
В отношении молодого человека составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами».
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