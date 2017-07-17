Квадроцикл и микроавтобус не поделили дорогу в Баранголе

В период с 15 по 16 июля на территории Республики Алтай зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы различной степени тяжести.

15 июля около 15:48 часов, в селе Барангол Майминского района, в районе дома 15 Б по улице Чуйской, 33-летний житель Бийска, управляя квадроциклом CFmoto, выезжая с обочины на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем SsangYong Istana, под управлением 26-летнего жителя Бийска. В результате ДТП водитель квадроцикла с полученными травмами госпитализирован в Республиканскую больницу, отмечает сайт МВД по РА.

Тестирование водителя автомобиля SsangYong на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. У второго участника ДТП взят анализ крови на наличие алкоголя, во время госпитализации. По факту ДТП возбуждено административное расследование.