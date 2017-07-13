Дело замглавы Майминского района, находящегося под следствием за получение взятки, передано в суд

Следком по Республике Алтай завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя главы муниципального образования «Майминский район» Михаила Пиряева. Органами следствия он обвиняется в получении взятки в крупном размере и в вымогательстве взятки, сообщает сайт ведомства.

По версии следствия, в феврале 2017 года Пиряев, используя свои должностные полномочия, потребовал от директора одной из организаций передать ему взятку в сумме 500 тысяч рублей за содействие в подписании документов по договорам строительного подряда. В противном случае Пиряев угрожал не перечислять причитающиеся организации денежные средства за выполненные работы. 28 марта обвиняемым была получена часть взятки в сумме 250 тысяч рублей. Часть денег была перечислена на счет подконтротльного Пиряеву индивидуального предпринимателя.

Выявлению преступления способствовало слаженное взаимодействие оперативных сотрудников УФСБ по Республике Алтай, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай.

В период следствия чиновник находился под стражей. Свою вину в предъявленном обвинении он не признал, от дачи показаний отказался.

Ранее Пиряев привлекался к уголовной ответственности за невыплату заработной платы работникам ЗАО «Магистраль». По результатам рассмотрения дела в суде в 2010 году оно было прекращено в связи с примирением с потерпевшими.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу.

В случае признания Пиряева виновным ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 12 лет.