Манжерокское озеро почистят от ила и оборудуют пляжной зоной

Министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений РА Александр Алисов на совещании в правительстве, которое прошло под председательством Главы Республики Алтай Александра Бердникова, доложил о ходе реализации проекта «Экологическая реабилитация озера Манжерокское в период 2017-2018 гг».

Он сообщил, что проект реабилитации озера был разработан Минприроды РА по поручению Главы республики, получил положительное экспертное заключение, в 2016 году была подана заявка на включение в целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса в Российской Федерации», и проект был включен в программу на 2017-2018 гг.

4 июля 2017 года прошел аукцион на выполнение работ по реабилитации озера, определен подрядчик, с которым подписан контракт на 72 млн рублей, говорится на сайте правительства РА.

Основной вид работ, которые необходимо выполнить - выемка иловых отложений. Предполагается убрать 203 тыс. кубометров. Глубина озера, как сообщил Александр Алисов, при этом увеличится в среднем на полтора метр. Сейчас максимальная глубина составляет всего три метра.

На втором этапе планируется благоустройство пляжной зоны: с левой стороны озера – на федеральные средства, с правой работы проведет ГЛК «Манжерок», которые планирует использовать эту зону в целях рекреации.

На совещании было отмечено, что проведение работ запланировано таким образом, чтобы не затронуть плантации реликтового растения - чилима и водяных лилий, которыми славится озеро.

Как отметил Глава республики, цель программы – спасти озеро от гибели, сохранить его первозданность и уникальность. В то же время, когда работы по реабилитации будут завершены, в этом месте возникнет привлекательный всесезонный туристический кластер, включающий горнолыжный, гостиничный, ресторанный, развлекательный комплексы и пляжную зону.