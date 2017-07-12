Гостевая семья - возможность подарить каникулы

Отделение опеки и попечительства информирует граждан о возможности принять ребенка из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в "Гостевую семью" на период летних каникул.

Гостевой режим (семья выходного дня, временное размещение) - форма помощи ребенку без оформления его постоянного проживания в семье.

В выходные, праздничные или каникулярные дни ребенок на правах гостя посещает и кратковременно проживает в гостевой семье.

Такая форма помогает ребенку выйти за рамки, созданные системой воспитательного учреждения, прочувствовать, как функционирует семья: понять функции членов семьи, получить навыки ведения хозяйства и общения с взрослыми и другими детьми в семейном кругу.

В некоторых случаях гостевой режим используется как подготовка ребенка и семьи к постоянному размещению на опеку или усыновление.

Разрешение на гостевой режим оформляется в органах опеки по месту жительства гражданина, а решение о возможности гостевого режима для конкретного ребенка принимает руководитель учреждения, в котором этот ребенок проживает. При направлении в гостевую семью несовершеннолетний не снимается с государственного обеспечения.

На период пребывания ребенка в семье воспитанник обеспечивается продуктами питания и сезонной одеждой.

По всем вопросам обращаться по адресу: с. Майма ул.Ленина, 8А, каб. № 6 Отделение опеки и попечительства БУ РА "Управление социальной поддержки населения Майминского района", либо по тел. 8(38844)23816