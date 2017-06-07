"Считаем, что это - правовой беспредел..."

В редакцию обратились жители села Алферово. По их словам, участок, прилегающий к их участку, взят в аренду и используется не по закону, а на участке, между тем, протекает река.

- Я живу в Алферово давно, в 1992 году мне был предоставлен в пользование земельный участок под застройку жилого дома, в 2014 году я нанял кадастрового инженера для уточнения границ этого участка, и этот инженер мне сказал, что от реки Татарья необходимо отступить 5-10 метров, это вроде как водоохранная зона, иначе участок не поставить на кадастровый учет.

Ну, надо так надо, все сделали, в межевом плане все обозначено, - рассказывал житель Алферово. - Как нам стало известно, соседний участок, где также протекает река, в 2016 году отмежевали и потом сдали в аренду. И теперь мы видим, как Татарью практически развернули на 90 градусов - ей отвели новое русло, а старое засыпают всяким мусором.

Хотя в прошлом году уже был скандал по этому поводу - также прокопали новое русло, но подключилась природоохранная прокуратура и выяснилось, что русло отведено незаконно, арендатора заставили сделать все как было.

И вот он опять начинает то же самое... То есть, меня заставили отступить, а здесь?

Вероятно, зиму человек ходил по инстанциям, а у кого деньги есть - тот многое может... мы зашли на публичную кадастровую карту, и не поняли, как это возможно вообще.

Мы написали заявление в прокуратуру (Майминскую районную и в природоохранную), где описали ситуацию и задали несколько вопросов, например, кем и на основании каких разрешительных документов проведены работы по изменению русла реки; почему этот участок был поставлен на кадастровый учет по центру действующего русла реки без учета норм водного законодательства; кому, для каких целей и на основании каких документов был сформирован и предоставлен данный участок?

Обозначили также, что пользователь этого участке мне в грубой форме предложил перенести мой забор на три метра (в пользу чужого участка).

На вопрос о том, пытались ли этот вопрос прояснить у главы сельского поселения, наши собеседники ответили, что не видят в этом смысла: "Там работает техника Половинкина, его фирма зарегистрирована на жену, технику эту все в Алферово знают. Ну и распоряжение о выдаче участка в аренду написано его рукой... Считаем, что это - правовой беспредел, потом скажут - вообще дом сноси... Живем, никого не трогаем, ни с кем не граничим.... Сейчас, конечно, все будут отказываться, все не при делах и ничего не знают, но в госреестре же все есть, на публичной кадастровой карте все есть.

Даже данные исполнителя - кадастрового инженера. Но это ведь грубейшие - и повторные! - нарушения водоохранного законодательства. Мы считаем, все это задумано ради того, чтобы построить на этом участке магазин - рядом дорога, улица Луговая, место хорошее".

Данные обратившихся и копия заявления в прокуратуру есть в редакции