Туристы из перевернувшегося рафта несколько километров проплыли по ледяной Катуни

6 июня в 19:25 от жителей с.Манжерок поступила информация о перевороте туристского рафта, произошедшего во время сплава по реке Катунь.

Сборная группа с туристической базы в количестве девяти человек, несмотря на высокий уровень воды в реке Катунь, и позднее время суток, совершала сплав. В районе с.Манжерок судно перевернулось. Три человека смогли выбраться на берег самостоятельно, шесть туристов унесло течением, рассказывает сайт ГУ МЧС по РА. Незамедлительно были начаты поисковые работы на воде. Были привлечены спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда и пожарно-спасательного гарнизона.

Туристы самостоятельно выбирались на берега реки в разных местах на значительном расстоянии от места происшествия. Обнаружение и сбор туристов в одном месте осуществляли спасатели. Поисковые работы были прекращены в 22:40 после того, как группа из семи туристов и двух инструкторов в сопровождении спасателей была доставлена на туристическую базу.

В ледяной воде туристы проплыли несколько километров. Состояние здоровья у всех удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались. О том, что пережили любители экстремального вида отдыха во время самосплава по горной реке, можно только догадываться.

Произошедший случай показал высокий уровень готовности к реагированию сил и средств на несчастный случай с людьми на водных объектах. Он также показал, что организаторам и участникам сплавов необходимо более ответственно относится к обеспечению безопасности туристов, приезжающих в Республику Алтай для экстремального отдыха.

Уважаемые туристы, планирующие посетить Республику Алтай! Рассчитывайте свои силы и возможности при выборе маршрутов! Пользуйтесь услугами квалифицированных инструкторов и гидов-проводников! Не подвергайте бездумно свою жизнь опасности! Обязательно регистрируйтесь в Алтайском поисково-спасательном отряде.