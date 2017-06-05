Житель Маймы привез из Бийска синтетический наркотик

Сотрудниками Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД по Республике Алтай была получена оперативная информация о том, что 31-летний, ранее судимый житель села Майма является немедицинским потребителем наркотиков.

Мужчина, возвращавшийся на попутном транспорте из г. Бийска, был задержан на стационарном посту дорожно-патрульной службы в Майминском районе. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у него два полимерных пакета с порошкообразным веществом, передает сайт МВД по РА. Согласно результатам проведенного исследования, изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой 1,76 грамма.

В ходе разбирательства подозреваемый, пояснил, что наркотик он приобрел в г. Бийске и хранил при себе для личного потребления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.