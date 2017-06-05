Ребенок упал с высоты шесть метров в веревочном парке «На высоте»

В Майминском районе возбуждено уголовное дело по факту получения ребенком травмы на трассе веревочного парка на территории ГЛК «Манжерок». Как говорится на сайте Следкома РА, 3 июня в дневное время 10-летний житель Алтайского края, прибывший в Республику Алтай на отдых с родителями, находился на территории веревочного парка и скалодрома «На высоте», принадлежащего ООО «Забота плюс» и расположенного на территории ГЛК «Манжерок». При прохождении одной из веревочных трасс он упал с высоты 6 метров.

С телесными повреждениями различной степени тяжести ребёнок госпитализирован в Республиканскую больницу. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.