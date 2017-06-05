Летний отдых для детей в Майминском районе. Слова с делом разошлись

Вот что о подготовке к летней оздоровительной компании детей в районе на сессии районного совета 28.04.2017 рассказал начальник Управления образования района Герасимова А.Н.:

На базе 19 общеобразовательных организаций района планируется организация работы лагерей с дневным пребыванием детей с 8.30 до 14.30 с двухразовым питанием на 21 день в сезоне. Из республиканского бюджета Управлению образования выделено 1 682 500 руб. для оздоровления детей, из них на организацию питания в пришкольных лагерях 1 410 689 руб., на приобретение путёвок 271 811 руб. Из районного бюджета на эти цели выделено 800 000 руб. Стоимость питания на одного ребёнка в день 137 руб. Всего в районе учится 3 606 детей, из них 80% детей планируется оздоровить в пришкольных лагерях.

15 путёвок будут закуплены в лагерь «Пилигрим», 12 в лагерь «Беловодье», для спортсменов. Для подростков, желающих подработать, будут организованы трудовые бригады. На эти цели планируется потратить 613 643 руб. Для юношей 10 классов планируются военно- полевые сборы. Организация летнего отдыха детей в районе ориентирована на поддержку и развитие малозатратных форм отдыха, а именно на организацию летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, однодневных походов и экскурсий. Будет куплено 3 путёвки в лагерь отдыха в Белоруссии, и 3 на Чёрное море. В отделе образования есть положение о распределении таких путёвок. Туда должны поехать дети, которые хорошо учатся и принимают активное участие в общественной жизни школы. (Вот насчёт этих путёвок почему-то невозможно узнать, а кому же достались эти путёвки. Кто же у нас лучше всех учится? Не дети ли начальства? Поэтому у Пушкарёвой Т.А., да и у многих Майминцев, возникают подозрения, а не дети ли это высокопоставленных чиновников?)

В реальности наша семья тоже задумалась о летнем детском отдыхе. У 9-летней дочери спросили, хочет ли она ходить в школьный лагерь с дневным пребыванием детей. Она сказала, что классный руководитель сказала им, что там всего одна смена и туда смогут ходить максимум два человека из класса, дети родителей с тяжелым финансовым положением. Вспомнив, что на сессии говорили, что летним отдыхом в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей планируется охватить 80% детей района, я пошел за разъяснением в Управление образования района. Там меня направили к специалисту по этим вопросам, и она мне объяснила следующее:

В школе №3 в пришкольном лагере сможет отдохнуть 45 детей родителей с тяжелым финансовым положением, в школе №1- 70 детей. Будет только одна смена, так как в школе нужно делать ремонт. Это не 80, а примерно 7% детей. По поводу путёвок в Белоруссию и на Чёрное море она мне сказала, что всем детям через классных руководителей были предложены эти путёвки. Было якобы всего два дня на распределение этих путёвок. Кто первый подал заявку, тому и дали путёвки. Моя старшая дочь говорит, что в их классе про эти путёвки им ничего не говорили. Кому дали путёвки в этом году, конечно же, секрет. Как сказать, хорошее обычно не скрывают. Если бы эти путёвки распределялись действительно за хорошую учёбу и активное участие в жизни школы, то предложили бы заранее и решили бы в присутствии родителей, желающих отправить своих детей на море, пусть даже через жребий, чтобы всё было по-честному.

По поводу путёвок в «Артек» и в «Океан» нужно выходить по интернету на сайт лагеря и высылать фото портфолио с результатами учёбы и грамотами за участие в различных школьных мероприятиях. А также ваш телефон и электронный адрес. В лагерях сами выбирают лучших и с вами свяжутся. Что касается других лагерей отдыха, у нас в республике есть лагерь в Манжероке, в Турочаке «Лебедь» и в Усть-Коксе «Беловодье». С этими и с другими лагерями Алтайского края можно связаться по интернету и узнать, есть ли возможность отдохнуть вашему ребёнку и стоимость путёвки. Причем вам придётся купить путёвку по полной стоимости, а потом вам часть денег вернут по месту работы. Получается, Управление образования как бы вообще не участвует в этом процессе.

Хочется ещё раз напомнить, что из республиканского бюджета Управлению образования выделено 1 682 500 руб. для оздоровления детей, из них на организацию питания в пришкольных лагерях 1 410 689 руб., на приобретение путёвок 271 811 руб. Из районного бюджета на эти цели выделено 800 000 руб. Стоимость питания на одного ребёнка в день 137 руб. Всего в районе учится 3 606 детей, из них 80% детей планируется оздоровить в пришкольных лагерях. Не 7%, а 80%.

Тут напрашивается вопрос, а деньги выделили на 7% или на 80%?