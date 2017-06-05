Золотые лавочки для майминцев

В мае в доме №10 по улице Юбилейная, с.Майма управляющая компания «Майминская» установила четыре новые лавочки. Жителям 16-квартирного дома в мае пришла дополнительная оплата за лавочки в двухкомнатной квартире - 826,34 руб. Не трудно посчитать, что установка каждой лавочки обошлась жителям примерно по 3305 руб. Купили бы вы для своей квартиры такую лавочку?

DSCN3611

Лавочки сделаны похабно, на них имеются острые шероховатости, их построгали, но не шкурили. Покрашены голубой краской. Деревянные лавочки просто вкопаны в землю, а значит быстро сгниют. Выполненные работы подписал к оплате председатель домового комитета.

Когда жители пытались выяснить, почему такие дорогие лавочки, им сказали, что они из кедра. К сожалению, большинство жителей многоквартирных домов на собраниях относятся к выбору председателя домового комитета по принципу "Только бы не я". А председатель домового комитета - это человек, которому вы доверили ухаживать за вашим домом, решать, что нужно сделать для дома, а что нет. Он же контролирует и расходы на общедомовые нужды, согласовывает смету, подписывает акты выполненных работ, проверяет качество. И работа по уходу за домом тоже должна оплачиваться. И выборы не должны быть по принципу "Только бы не я". Ведь есть жители, которые на собрания вообще не ходят, а потом всем приходится платить за «золотые» лавочки.

Валерий ДАНИЛОВ